Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Выпущен складной Vertu в коже, золоте и бриллиантах. Обладатели iPhone 17 Pro Max кусают губы от зависти

Александр


Компания Vertu, базирующаяся в Гонконге и известная производством люксовых смартфонов, представила складное устройство Alphafold, ориентированное на руководителей компаний. Базовая версия с отделкой из телячьей кожи стоит 6880 долларов (почти 500 тысяч рублей), тогда как модели с отделкой из кожи аллигатора, элементами из 18-каратного золота и бриллиантами достигают 46 800 долларов (более 3,3 млн рублей). 

Устройство оснащено 8,05-дюймовым складным OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и внешним экраном 6,53 дюйма, а также батареей на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Процессор Snapdragon 8 Gen 4 дополнен модемом со спутниковой связью, а шарнир из металла, титана и углепластика рассчитан на 650 тысяч складываний.



Одной из особенностей Vertu Alphafold стал ИИ-агент Hermes Agent, созданный на базе открытого проекта Hermes от Nous Research. Агент интегрируется с корпоративными системами ERP и CRM, позволяя через запросы на естественном языке координировать согласования, планирование, отслеживание продаж, организацию поездок и оперативную отчётность. 

Alphafold направляет запросы между несколькими моделями ИИ: GPT от OpenAI, Claude от Anthropic и Gemini от Google, а также интегрируется с более чем 80 приложениями и десятками встроенных функций смартфона. Для защиты данных используется патентованный чип безопасности A5, который изолирует ключи аутентификации, биометрические данные и конфиденциальную корпоративную информацию от основной операционной системы, при этом часть вычислений выполняется локально на устройстве.



Vertu пытается закрепиться на современном рынке, сочетая дорогие материалы отделки с корпоративными возможностями ИИ. Генеральный директор компании Молли Ма заявила, что существующие ИИ-функции смартфонов от ведущих брендов в основном нацелены на потребительские задачи, такие как редактирование фото и голосовые помощники, оставляя свободной нишу корпоративных ИИ-агентов. Первая партия Alphafold ограничена 115 устройствами и будет с этой недели продаваться в нескольких странах, включая США.
-2
Источник:
TechCrunch
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Приложение YouTube готово заменить вам ChatGPT, и это не шутка
Лучшая функция YouTube Premium стала бесплатной. Вот как ее включить
Новая функция YouTube на iPhone не такая удобная, как её описывали. Вот как это отключить

Рекомендации

Рекомендации

Обзор HUAWEI Band 11: знакомый друг на страже здоровья
В России перестали работать пылесосы, камеры, лампы и другая техника Xiaomi. Как решить проблему?
Лучшие умные колонки в 2026 году
Названы 83 устройства Samsung, которые получат One UI 9

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (6)

Mers
+5441
Mers
Время таких понтов уже давно прошли. Сейчас ты будешь больше похож на цыгана, чем на делового человека. Смех…
Вчера в 21:41
#
+37
Slepoy2.0
Пик крутизны – когда ты можешь все свои проблемы разрулить без мобильного телефона.
Вчера в 23:15
#
Yuri Konst
+15
Yuri Konst Slepoy2.0
Кастетом, ножом, или волыной)
Сегодня в 00:04
#
+271
Gabriel
Ну не знаю.
Трубки кнопочные у VERTU были очень хороши. Исполнение было безупречным. У меня была такая , подарок от компании с которой я работал. Там конечно Nokia внутри была. Но ощущения от пользования были весьма приятные. У меня был довольно скромный дизайн: черная кожа , платина и тонкая золотая рамка экрана.
Сегодня в 00:45
#
kardigan
+4459
kardigan Gabriel
Самая лучшая клава клава была у ежевики. Жаль ушла в небытие…
Сегодня в 05:34
#
Lord
+674
Lord
Правильные люди вообще эти телефоны не имеют даже. Есть кому связываться…
Сегодня в 08:18
#

Читайте также