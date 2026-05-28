Выпущен складной Vertu в коже, золоте и бриллиантах. Обладатели iPhone 17 Pro Max кусают губы от зависти

Компания Vertu, базирующаяся в Гонконге и известная производством люксовых смартфонов, представила складное устройство Alphafold, ориентированное на руководителей компаний. Базовая версия с отделкой из телячьей кожи стоит 6880 долларов (почти 500 тысяч рублей), тогда как модели с отделкой из кожи аллигатора, элементами из 18-каратного золота и бриллиантами достигают 46 800 долларов (более 3,3 млн рублей).Устройство оснащено 8,05-дюймовым складным OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и внешним экраном 6,53 дюйма, а также батареей на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Процессор Snapdragon 8 Gen 4 дополнен модемом со спутниковой связью, а шарнир из металла, титана и углепластика рассчитан на 650 тысяч складываний.Одной из особенностей Vertu Alphafold стал ИИ-агент Hermes Agent, созданный на базе открытого проекта Hermes от Nous Research. Агент интегрируется с корпоративными системами ERP и CRM, позволяя через запросы на естественном языке координировать согласования, планирование, отслеживание продаж, организацию поездок и оперативную отчётность.Alphafold направляет запросы между несколькими моделями ИИ: GPT от OpenAI, Claude от Anthropic и Gemini от Google, а также интегрируется с более чем 80 приложениями и десятками встроенных функций смартфона. Для защиты данных используется патентованный чип безопасности A5, который изолирует ключи аутентификации, биометрические данные и конфиденциальную корпоративную информацию от основной операционной системы, при этом часть вычислений выполняется локально на устройстве.Vertu пытается закрепиться на современном рынке, сочетая дорогие материалы отделки с корпоративными возможностями ИИ. Генеральный директор компании Молли Ма заявила, что существующие ИИ-функции смартфонов от ведущих брендов в основном нацелены на потребительские задачи, такие как редактирование фото и голосовые помощники, оставляя свободной нишу корпоративных ИИ-агентов. Первая партия Alphafold ограничена 115 устройствами и будет с этой недели продаваться в нескольких странах, включая США.