











Компания ZTE выпустила смартфон Axon 30 Ultra, отличительной особенностью которой стал крайне необычный набор камер. Их четыре, причём три из них 64-мегапиксельные.Axon 30 Ultra может делать снимки одновременно с трёх одинаковых 64-мегапиксельных камер, склеивая готовый кадр из трёх фотографий, что значительно увеличивает детализацию изображения и уменьшает количество шумов и артефактов. Дополнительный модуль 8-мегапиксельный, с поддержкой пятикратного оптического зума и оптической стабилизации. В режиме Super Moon Ultra с гибридным зумом этот модуль позволяет получать высококачественные фотографии Луны.Во всём остальном ZTE Axon 30 Ultra тоже современный топовый флагман. В этом смартфоне используется OLED-матрица диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, поддержкой HDR10+, частотой обновления до 144 Гц, защитой стеклом Gorilla пятого поколения и подэкранным сканером отпечатков пальцев. В качестве аппаратной платформы применён чип Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопитель формата UFS 3.1 объёмом 128 или 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4600 мАч, поддерживается быстрая 66-ваттная зарядка, причём адаптер с такой мощностью добавлен в стандартную комплектацию. Также в наличии модуль NFC, двухдиапазонный чип GPS и Wi-Fi 6E с поддержкой трёх диапазонов (2,4, 5 и 6 ГГц).Помимо этой модели, ZTE выпустит ещё одну — Axon 30 Pro. Она чуть проще: аккумулятор обладает ёмкостью 4200 мАч и поддерживает 55-ваттную зарядку, а в камере использовано два 64-мегапиксельных модуля с двумя дополнительными датчиками на 5 и 2 Мп.В скором времени эти смартфоны начнут продаваться в Китае, а затем появятся в других странах. Сколько они будут стоить, пока неизвестно.