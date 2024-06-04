Выпущен смартфон в деревянном корпусе. Нет, он не российский

Александр





Компания Motorola представила новый смартфон. Он получил субфлагманские параметры и выделяется на фоне других устройств наличием деревянного корпуса.

Смартфон называется Moto X50 Ultra Soft Peach Limited Edition. Характеристики включают в себя процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, OLED-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2712×1220 пикселей, яркостью до 2800 нит и частотой обновления до 144 Гц, 16 ГБ оперативной памяти, накопитель на 1 ТБ, поддержку 5G и Wi-Fi 7, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с зарядкой 125 Вт по проводу и 50 Вт без провода. Фронтальная камера 50-мегапиксельная, а основная обладает тремя модулями: главный 50 Мп с адаптивной стабилизацией, широкоугольный 50 Мп и перископ на 64 Мп с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом.



Экран загнут по бокам в стиле «водопад», рамка корпуса металлическая, а задняя крышка выполнена из дерева и покрыта стеклом. Толщина корпуса составляет 8,5 мм, а масса смартфона 197 г. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68. Продажи Moto X50 Ultra Soft Peach Limited Edition в некоторых странах уже начались, новинка оценена в 650 долларов (около 58,5 тысяч рублей).
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Комментарии

tellurian
+1402
tellurian
Сколько стоит замена задней крышки? Запчасть и работа? Как долго она прослужит?
час назад в 13:43
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