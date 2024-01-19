Выпущен супердешёвый смартфон Realme Note 50

Компания Realme выпустила первый смартфон в своей новой линейке — Note 50. Под брендом Note будут выпускаться устройства низкой ценовой категории с приличным дизайном и неплохими характеристиками.
Realme Note 50 уже продаётся на Филиппинах, где стоит 3500 филиппинских песо (около 5,5 тысяч рублей). За эти деньги покупатель получает устройство с IPS-экраном диагональю 6,74 дюйма при разрешении 1600×720 пикселей и частоте обновления 90 Гц, процессором Unisoc T612, 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтным накопителем, слотом для карты памяти, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки через порт USB Type-C.
Фронтальная камера 5-мегапиксельная, а основная обладает модулем на 13 Мп, монохромным сенсором и светодиодной вспышкой. Смартфон двухсимочный и поддерживает Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и GPS. В качестве операционной системы используется Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI.
Realme Note 50 создан на базе существующей модели Realme C51, но получил улучшенный набор камер. В остальном у него такие же характеристики и дизайн.
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