Выпущен супердешёвый смартфон Realme Note 50

Александр



Компания Realme выпустила первый смартфон в своей новой линейке — Note 50. Под брендом Note будут выпускаться устройства низкой ценовой категории с приличным дизайном и неплохими характеристиками.

Realme Note 50 уже продаётся на Филиппинах, где стоит 3500 филиппинских песо (около 5,5 тысяч рублей). За эти деньги покупатель получает устройство с IPS-экраном диагональю 6,74 дюйма при разрешении 1600×720 пикселей и частоте обновления 90 Гц, процессором Unisoc T612, 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтным накопителем, слотом для карты памяти, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки через порт USB Type-C. 

Фронтальная камера 5-мегапиксельная, а основная обладает модулем на 13 Мп, монохромным сенсором и светодиодной вспышкой. Смартфон двухсимочный и поддерживает Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и GPS. В качестве операционной системы используется Android 13 с фирменной оболочкой Realme UI.

Realme Note 50 создан на базе существующей модели Realme C51, но получил улучшенный набор камер. В остальном у него такие же характеристики и дизайн.

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Комментарии

Seagull
–544
Seagull
4 гига оперативки на андроиде это печально
час назад в 14:21
#
YABLOKOFON
+34
YABLOKOFON Seagull
Печально но терпимо, вот 2 гига это жесть полнейшая
час назад в 14:28
#
tellurian
+2780
tellurian Seagull
Кто покупает их? Там разница с моделью с 6/8 не такая большая.
40 минут назад
#
tellurian
+2780
tellurian
Realme Note 50 уже появился в некоторых российских магазинах, однако купить новинку пока нельзя: её просто нет в наличии. В зависимости от конфигурации цена смартфона составляет 6990 или 8990 рублей. Доступно две расцветки — чёрная и голубая.
38 минут назад
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