Выпущен велосипед из переработанного пластика — тяжёлый, дорогой, но… нереально красивый

Компания igus (не путать с iguides) воплотила в реальность концепт, задуманный два года назад, и запустила серийное производство велосипеда RCYL. Его главной отличительной особенностью является то, что он почти полностью сделан из переработанного пластика, сформованного методом ротационного литья.
92% элементов в RCYL пластиковые, даже подшипники, что, конечно же, вызывает сомнения в надёжности и долговечности этого велосипеда. Непластиковыми остались покрышки, тормозные диски и тросы, болты, ременная передача и фонарики. Несмотря на то, что рама очень толстая и в ней могла бы скрываться электронная начинка, внутри ничего нет, это не электровелосипед, а обычный.
Компания igus собрала всего около сотни велосипедов и продаёт их по цене 1200 евро за шутку (около 118 тысяч рублей). За два года она планирует приобщить к своему изобретению десять тысяч человек, после чего выпустит модель второго поколения, в которой абсолютно все компоненты будут пластиковыми.
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