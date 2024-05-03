Выпущен велосипед из переработанного пластика — тяжёлый, дорогой, но… нереально красивый

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Компания igus (не путать с iguides) воплотила в реальность концепт, задуманный два года назад, и запустила серийное производство велосипеда RCYL. Его главной отличительной особенностью является то, что он почти полностью сделан из переработанного пластика, сформованного методом ротационного литья.92% элементов в RCYL пластиковые, даже подшипники, что, конечно же, вызывает сомнения в надёжности и долговечности этого велосипеда. Непластиковыми остались покрышки, тормозные диски и тросы, болты, ременная передача и фонарики. Несмотря на то, что рама очень толстая и в ней могла бы скрываться электронная начинка, внутри ничего нет, это не электровелосипед, а обычный.Диски литые, поэтому колёса тяжелее тех, в которых используются спицы. И в целом этот велосипед весит больше металлических или, тем более, карбоновых — 17 кг. Аналогичные по дизайну шоссейники, собранные из топовых деталей, запросто могут быть в два раза легче. Амортизации нет ни на заднем колесе, ни на переднем, а классические крылья и тонкие покрышки намекают на то, что это не спортивный или внедорожный транспорт, а городской — для неторопливой езды под завистливые взгляды.Компания igus собрала всего около сотни велосипедов и продаёт их по цене 1200 евро за шутку (около 118 тысяч рублей). За два года она планирует приобщить к своему изобретению десять тысяч человек, после чего выпустит модель второго поколения, в которой абсолютно все компоненты будут пластиковыми.