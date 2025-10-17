Выпущен Vertu Agent Q — смартфон по цене квартиры

Британский бренд Vertu представил новый флагманский смартфон Agent Q. Презентация состоялась в лондонском универмаге Harrods, который компания называет своей «духовной родиной». Устройство позиционируется как симбиоз роскоши и передовых технологий, но приобрести его можно исключительно в этом бутике.
Фотосистема включает тройную камеру: основной сенсор Sony IMX906 на 50 МП с изменяемой диафрагмой f/1.59-4.0, сверхширокоугольный модуль на 50 МП с возможностью макросъемки и телеобъектив на 64 МП с 2-кратным оптическим зумом. Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера.
Дизайн соответствует традициям бренда: корпус отделан кожей крокодила, используется золотое покрытие и керамические вставки. Производитель подчеркивает, что сборка осуществляется вручную с применением 320 индивидуальных компонентов.
Базовая версия смартфона стартует от 5920 долларов (около 480 000 рублей). Производитель предлагает различные варианты отделки корпуса: от классической крокодиловой и телячьей кожи до экзотических материалов вроде грецкого ореха. В премиальном исполнении с бриллиантами стоимость может достигать 120 000 долларов (почти 10 миллионов рублей).