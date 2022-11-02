Выпущен виниловый проигрыватель, который сложно не захотеть. Он почти не занимает места





Компания Audio-Technica возродила линейку ультракомпактных виниловых проигрывателей Sonic Burger, представив новую модель — 2022 Sonic Burger. Она выпускает подобные проигрыватели уже около 40 лет, их с переменным успехом копируют некоторые другие производители.



В отличие от обычных виниловых вертушек, 2022 Sonic Burger обладает очень миниатюрными размерами. Корпуса как такового почти нет — если лишь держатель, куда вставляется пластинка, и тонарм с иглой.



Дизайн вертушки почти не изменился с 1983 года, однако, как и можно ожидать от современного гаджета, 2022 Sonic Burger нашпигован современной начинкой: Bluetooth-модуль для беспроводной передачи звука и разъём USB Type-C для подзарядки встроенного аккумулятора, позволяющего этому проигрывателю работать без подключения к розетке. Тратиться на батарейки, как в случае с предыдущими моделями этой серии, больше не придётся.







Заряда батареи хватит на 12 часов работы. Проигрыватель обладает ременным приводом, рассчитанным на воспроизведение пластинок с 45 и 33 1/3 оборотами в минуту, то есть подходит как для 12-дюймовых синглов и альбомов, так и для 7-дюймовых миньонов.



Audio-Technica продаёт 2022 Sonic Burger за 199 долларов в США, 200 фунтов стерлингов в Великобритании и 229 евро в Европе. В пересчёте на российскую валюту получается от 12 300 до 14 200 рублей в зависимости от рынка сбыла. Примечательно, что винтажные модели Sonic Burger продаются на Ebay примерно в два-три раза дороже.

