Выпущена игровая консоль для хакеров

Компания Flipper Devices выпустила модуль Video Game для хакерского мультитула Flipper Zero. Эти устройства в связке позволяют запускать простенькие игры, выводить изображение на монитор или телевизор и пользоваться беспроводным геймпадом или эмулятором мыши.В основе модуля Video Game лежит модифицированная плата Raspberry Pi Pico с микроконтроллером Raspberry Pi RP2040, который был разогнан, чтобы мог генерировать видеосигнал и передавать его на внешний монитор. Кроме того, были добавлены гироскоп и акселерометр, которые пригодятся в играх, обладающих их поддержкой (например, гонки).Характеристики Flipper Video Game Module:— Микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 с двухъядерным процессором ARM Cortex-M0+ (тактовая частота до 133 МГц)— 264 КБ SRAM— 6-осевой датчик отслеживания положения TDK ICM-42688-P— Порт USB Type-C для подключения к компьютеру— HDMI-выход (разрешение 640×480 пикселей и кадровая частота 60 Гц)— GPIO-контакты для подключения периферииМодуль Video Game насаживается на Flipper Zero сверху и держится плотно, в том числе за счёт посадки в контактные пазы. Джойстик на корпусе можно задействовать как в играх, так и в приложениях. Также доступна прошивка, которая позволяет использовать мультитул в качестве осциллографа, для этого достаточно лишь подключить этот гаджет к смартфону через GPIO-контакты. На GitHub выложен код различных прошивок Flipper Zero, а также схемы подключения к нему дополнительных устройств. Игры для Video Game тоже будут в открытом доступе, причём разработчики смогут покопаться в чужом коде, чтобы изучить его или модифицировать на своё усмотрение.Video Game Module для Flipper Zero продаётся в США за 49 долларов (около 4,5 тысяч рублей). Flipper Zero стоит 169 долларов (почти 15,5 тысяч рублей).