Выпущена первая в мире видеокарта со встроенным SSD-накопителем

Компания One-Notebook представила необычный гибрид — портативную видеокарту OneXGPU, которую можно подключить к любому компьютеру или ноутбуку и использовать не только для игр и обработки графики, но и для хранения большого объёма данных.
OneXGPU подключается к компьютеру с помощью разъёма OCuLink, который использует протокол PCI Express со скоростью обмена данными до 63 Гбит/с. Питание обеспечивается через порт USB Type-C, подключенный кабелем к внешнему источнику энергии, а изображение выводит через HDMI или DisplayPort, причём поддерживается до четырёх мониторов с разрешением до 4K. Также есть LAN-порт для проводного интернета и два USB-порта для дополнительной периферии (например, клавиатуры и мыши).
Внутри корпуса установлена видеокарта AMD Radeon RX 7600M XT с пониженной производительностью (максимальное тепловыделение уменьшено со 165 до 120 Вт). Для её работы требуется достаточно мощный блок питания, например, 140-ваттный GaN-адаптер. Задняя крышка крепится к корпусу на магнитах, а если её снять, появится доступ к слоту M.2 2280, в который можно установить SSD-накопитель желаемого объёма. В этом накопителе могут быть игры, софт или файлы.
Продажи OneXGPU начнутся в конце ноября. Цена пока неизвестна.
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