Выпущена улучшенная версия смарт-часов Amazfit GTR 4

Александр



Бренд Amazfit выпустил в продажу смарт-часы Amazfit GTR 4 New Edition. Как можно понять по названию, они представляют собой обновлённый вариант модели Amazfit GTR 4.

Основное отличие от предыдущей модели — увеличенная с 1,43 до 1,45 дюйма диагональ экрана. Соотношение полезной площади экрана к передней панели тоже стало больше — 70,6%.

Часы работают на Zepp OS 2.0, поддерживают GPS и управление голосовым помощником, а заряда аккумулятора хватает примерно на две недели. Они обладают всеми традиционными возможностями таких устройств, и в дополнение позволяют совершать звонки и слушать музыку, храня треки в своей памяти.

Смарт-часы Amazfit GTR 4 New Edition поступят в продажу в некоторых странах мира в ближайшие дни. В пересчёте на российскую валюту они будут стоить около 22 тысяч рублей.

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