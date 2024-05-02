Выпущена уникальная клавиатура за 320 тысяч рублей. Что в ней особенного?

Александр


Энтузиаст Райан Норбауэр представил клавиатуру Seneca, на разработку которой у него ушло пять лет. Она поступит в продажу по цене 3400 долларов (около 320 тысяч рублей), и столь высокая цена установлена не безосновательно.

Главная особенность этой клавиатуры состоит в том, что кнопки нажимаются абсолютно бесшумно. Чтобы добиться такого результата, разработчику пришлось в буквальном смысле переизобрести клавишный механизм — в клавиатуре используются электроёмкостные переключатели, а щелчки при смыкании контактов полностью нивелируются амортизирующими стабилизаторами.

Норбауэр рассказал, что ему пришлось искать идеальный баланс между тремя ключевыми аспектами: хорошая акустика, хорошие механические характеристики без сцепления и поддержка вариаций ширины клавиш. Сложность заключалась в том, что оптимизация одного из аспектов всегда означала принесение в жертву других. Окончательный дизайн представляет собой компромисс, на который Норбауэр в итоге пошел после пяти лет разработки.



Норбауэр изготавливает кастомные клавиатуры на заказ и продаёт их через свой сайт. Эту модель он считает лучшей среди всех, что он создал. Он также предлагает другие модели, они обычно стоят менее 1000 долларов, но есть и более дорогие — например, клавиатура в титановом корпусе за 3800 долларов. Их можно кастомизировать, в том числе без его участия, для этого он отдельно продаёт различные аксессуары, в том числе свитчи и кейкапы.

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