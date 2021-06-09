Улучшен интерфейс. Доступные сети Wi-Fi теперь отображаются во всплывающей панели при долгом нажатии на значок в шторке уведомления. Сейчас нужно переходить на отдельную страницу для просмотра доступных подключений. Новый интерфейс позволяет вам остаться на той же странице, а всплывающее окно занимает только 2/3 экрана.

Система будет показывать, какие приложения получают информацию из вашего буфера обмена. Аоследняя бета-версия отображает уведомление в нижней части экрана, если его читает приложение.

Дизайн Material You, с которой цветовая гамма системы меняется в зависимости от выбранных вами обоев. Звуковая тактильная обратная связь для более насыщенного или более захватывающего опыта, также все еще ожидают реализации разработчика.

Google выпустила вторую публичную бета-версию Android 12. В ней наконец появились возможности контроля конфиденциальности данных, анонсированные на I / O. Среди них панель Privacy Dashboard.Панель мониторинга конфиденциальности отображает, используют ли приложения датчики смартфона, вроде камеры, микрофона или GPS. На ней Вверху показывается диаграмма с указанием всех разов их использования за последние 24 часа. Также можно просмотреть хронологию активности датчиков и запросить у приложений объяснение, зачем им нужны ваши данные.В строке состоянии появится небольшая точка, указывающая, что один из датчиков используется каким-либо приложением. Система также предложит отключить их программно, и если приложение все же получит доступ к камере, то оно увидит лишь темный экран.Другие обновления Android 12 Beta 2:Google по-прежнему реализовала не все возможности. Вот те, выход которых до сих пор ожидается: