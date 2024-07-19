Выпущено умное кольцо, которое заменяет сразу несколько гаджетов

Александр


Индийская фирма boAt выпустила второй в её истории продукт — умное кольцо boAt Smart Ring Active. Первое кольцо пользовалось успехом, поэтому инженеры разработали его улучшенную версию, которая, к тому же, стала значительно дешевле.

Корпус выполнен из нержавеющей стали, доступны три расцветки (графит, золото и серебро) и пять размеров. Кольцо выполняет функции фитнес-трекера — измеряет пульс и уровень содержания кислорода в крови, а также следит за сном и стрессом. Его можно соединить со смартфоном, тогда появляется возможность запускать съёмку с камеры простым жестом взмахивания рукой. Кольцо защищено от воды, поэтому с ним можно принимать душ, ходить в сауну и плавать. Для зарядки используется магнитный кабель.

Первое умное кольцо boAt появилось в продаже в августе 2023 года по цене 8999 рупий (9400 рублей). Новая модель начнёт продаваться 20 июля всего за 2999 рупий (3100 рублей).

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