Выпущены игровые консоли Mega Sg и Super Nt. Можно играть в старые игры с картриджей Sega и Nintendo
Александр Кузнецов —
Компания Analogue объявила о начале приёма предзаказов на игровые приставки Mega Sg и Super Nt. Это аналоги консолей Sega Genesis и Super Nintendo из 90-х, только с поддержкой современных интерфейсов.
На Mega Sg и Super Nt можно запускать игры с оригинальных картриджей для Sega Genesis и Super Nintendo соответственно, а благодаря наличию HDMI-порта, изображение можно выводить на монитор, телевизор или проектор. Поддерживается разрешение вплоть до Full HD с кадровой частотой до 60 Гц.
Примечательно, что в Mega Sg и Super Nt не используются эмуляторы, поскольку начинка этих консолей почти полностью соответствует старым моделям. Консоли продаются по 200 долларов, а за дополнительные деньги можно приобрести беспроводные геймпады 8BitDo SN30 и M30, они обойдутся в 25 долларов за каждый.
В этом году Analogue планирует выпустить более продвинутую консоль Analogue Duo на базе собственной платформы Analogue OS, которая позволит запускать игры, созданные для разных приставок. Она должна была выйти ещё в 2020 году, но её производство несколько раз переносили из-за различных проблем.
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