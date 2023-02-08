Выпущены игровые консоли Mega Sg и Super Nt. Можно играть в старые игры с картриджей Sega и Nintendo

Компания Analogue объявила о начале приёма предзаказов на игровые приставки Mega Sg и Super Nt. Это аналоги консолей Sega Genesis и Super Nintendo из 90-х, только с поддержкой современных интерфейсов.На Mega Sg и Super Nt можно запускать игры с оригинальных картриджей для Sega Genesis и Super Nintendo соответственно, а благодаря наличию HDMI-порта, изображение можно выводить на монитор, телевизор или проектор. Поддерживается разрешение вплоть до Full HD с кадровой частотой до 60 Гц.Примечательно, что в Mega Sg и Super Nt не используются эмуляторы, поскольку начинка этих консолей почти полностью соответствует старым моделям. Консоли продаются по 200 долларов, а за дополнительные деньги можно приобрести беспроводные геймпады 8BitDo SN30 и M30, они обойдутся в 25 долларов за каждый.В этом году Analogue планирует выпустить более продвинутую консоль Analogue Duo на базе собственной платформы Analogue OS, которая позволит запускать игры, созданные для разных приставок. Она должна была выйти ещё в 2020 году, но её производство несколько раз переносили из-за различных проблем.