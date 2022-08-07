Heineken Кроссовки

Выпущены кроссовки с пивом в подошве. Говорят, они удобнее обычных

Денис
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Пивоваренная компания Heineken показала кроссовки Heinekicks с пивом в подошве. Об этом сообщает TheDrum. 



В подошву кроссовок с помощью специального шприца залито пиво. По словам создателей, оно усилит ощущение мягкости и амортизации при ходьбе. 

Кроме того, к язычку кроссовок прикреплена открывашка для бутылок. Сами кроссовки выполнены в фирменных цветах Heineken — они сочетают в себе красный, зеленый и белый цвета. 

Модель создана в рамках сотрудничества компании Heineken с дизайнером Домиником Чамброне. «Это интересное испытание для меня. Я никогда еще не создавал кроссовки, содержащие настоящее пиво», — сказал дизайнер. 

Ранее Heineken выпустила робота-транспортировщика пива BOT. Он возит алкогольный напиток за хозяином и сохраняет его температуру. BOT вмещает до 12 банок пива, будет следовать за пользователем практически в любом месте, работает с помощью искусственного интеллекта. 


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Источник:
The Drum
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Комментарии

+702
hate_u
Если бы Доминик нассал бы туда, «ощущение мягкости и амортизации при ходьбе» ничуть не изменилось бы. Да и разницу бы никто не увидел.
55 минут назад
#
+3771
Gabriel
Ждём кроссовки от Hennessy)))
41 минуту назад
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