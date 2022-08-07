+702
Выпущены кроссовки с пивом в подошве. Говорят, они удобнее обычных
Денис Марков —
Пивоваренная компания Heineken показала кроссовки Heinekicks с пивом в подошве. Об этом сообщает TheDrum.
В подошву кроссовок с помощью специального шприца залито пиво. По словам создателей, оно усилит ощущение мягкости и амортизации при ходьбе.
Кроме того, к язычку кроссовок прикреплена открывашка для бутылок. Сами кроссовки выполнены в фирменных цветах Heineken — они сочетают в себе красный, зеленый и белый цвета.
Модель создана в рамках сотрудничества компании Heineken с дизайнером Домиником Чамброне. «Это интересное испытание для меня. Я никогда еще не создавал кроссовки, содержащие настоящее пиво», — сказал дизайнер.
Ранее Heineken выпустила робота-транспортировщика пива BOT. Он возит алкогольный напиток за хозяином и сохраняет его температуру. BOT вмещает до 12 банок пива, будет следовать за пользователем практически в любом месте, работает с помощью искусственного интеллекта.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- Вы точно захотите такую беспроводную колонку. Ничего подобного нет на рынке
- 10 практичных и актуальных гаджетов с Aliexpress для вашего дома и не только
- В Россию прибыли первые смартфоны по параллельному импорту из Казахстана. Цены очень неприятные
- Я разочаровался в Mac. Следующий мой ноутбук будет на Windows