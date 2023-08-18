Компания V-Color выпустила необычный набор, состоящий из четырёх планок оперативной памяти DDR5. Он включает в себя четыре платы, но память есть только у двух, а две оставшиеся пустые.
Набор называется Manta XPrism RGB, объём памяти составляет 48 ГБ (по 24 ГБ на плате). Две пустышки не несут никакой пользы, кроме эстетической. Они позволяют полностью заполнить слоты на материнской платы, не оставив в них свободных мест. Все четыре планки оснащены RGB-подсветкой, которая светится и меняет цвета синхронно, в том числе через управление специальными утилитами.
Почему было не разделить весь объём памяти на четыре платы? Дело в том, что память DDR5 работает наиболее производительно, когда в компьютере установлено две планки, а не четыре.
Оперативная память Manta XPrism RGB представлены в трёх вариантах — с тактовой частотой 6200, 6400 и 6600 МГц. Комплект выпускается с чёрными, белыми или серебристым радиаторами и RGB-подсветкой на верхней части корпуса.
Выпущены пустые планки оперативной памяти. Для его они нужны?
Александр Кузнецов —
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Комментарии
0
Aorus выпускал такие планки еще сто лет назад. И выпускает по сей день. Я каждый раз ржал с комментов в адрес этого «писателя». Но сегодня сам не выдержал.
2 часа назад в 09:58
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Могли бы из пустых сделать радиаторы охлаждения, расстояния между планками одинаковые.
12 минут назад
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