Выпущены смарт-часы Casio с зарядкой на 11 месяцев

Компания Casio анонсировала новые часы в линейке G-LIDE. Модель GBX-H5600 сочетает классический дизайн с базовыми функциями смарт-часов. Устройство оснащено монохромным MIP-дисплеем и корпусом из каучука с армированием карбоновыми волокнами.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Часы поддерживают полный набор фитнес-функций: отслеживание пульса, оценку качества сна, учёт тренировок в спортзале и бассейне, а также подсчёт шагов и потраченных калорий. Приложение на смартфоне позволяет просматривать накопленную статистику и прогнозировать сроки восстановления после занятий. Для сёрферов реализован мониторинг приливов и отливов в 3300 локациях по всему миру, а также отслеживание восхода и захода солнца и фаз луны. Дополнительные функции включают в себя мировое время, таймер, будильник, секундомер и показ уведомлениях от смартфона.Ключевая особенность модели — высокая автономность. В умеренном режиме использования умных функций часы работают до 30 дней без подзарядки. При активации энергосберегающего режима, когда устройство выполняет только базовые задачи, автономность достигает 11 месяцев. Для дополнительной подзарядки в условиях отсутствия розетки в часы встроена солнечная панель. MIP-экран (Memory in Pixel) обеспечивает высокую читаемость при ярком солнечном свете и низкое энергопотребление. Модель защищена от воды по стандарту 20 ATM, что позволяет использовать её для плавания и сёрфинга.Новинка будет доступна в чёрном (GBX-H5600-1) и синем (GBX-H5600-2) цветах по цене 275 долларов. Старт продаж на японском рынке намечен на май 2026 года.