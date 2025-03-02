Выпущены смартфоны Samsung Galaxy A26, A36 и A56: флагманские фичи и One UI 7 по доступным ценам





Компания Компания Samsung анонсировала выпуск трёх новых смартфонов среднебюджетной серии Galaxy A — A26, A36 и A56. Они выполнены в едином дизайне, но отличаются начинкой и стоимостью. Что ещё примечательно — на них «из коробки» установлена новейша оболочка One UI 7 с возможностями искусственного интеллекта, которые до сих пор были только у флагманских аппаратов серии Galaxy S25. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Все три модели оснащены AMOLED-экранами диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, объём накопителя от 128 ГБ, есть слот для карты памяти, ёмкость аккумуляторов составляет 5000 мАч, мощность проводной зарядки 45 Вт, предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP67. В старшей модели 8 ГБ оперативной памяти, в двух младших по 6 ГБ, но при желании ОЗУ можно расширить через системные настройки, выделив ещё несколько гигабайт из накопителя.





Наборы камер следующие:

Galaxy A56: главная 50 Мп, ультраширик 12 Мп, макро 5 Мп





Модели используемых процессоров не раскрываются, но по слухам, в A26 установлен Exynos 1380, в A36 — Snapdragon 6 Gen 3, а в A56 — Exynos 1580.





Samsung обещает выпускать крупные обновления One UI для этих смартфонов на протяжении шести лет, то есть последним апдейтом для них должен стать Android 22 в 2031 году.

Galaxy A26: главная 50 Мп, ультраширик 8 Мп, макро 2 МпGalaxy A36: главная 50 Мп, ультраширик 8 Мп, макро 5 МпЦены:Galaxy A26: 299 долларов (около 26 700 рублей)Galaxy A36: 399 долларов (около 35 600 рублей)Galaxy A56: 499 долларов (около 44 600 рублей)Смартфоны поступят в продажу в конце марта. Вероятно, они будут завозиться в Россию, и их можно будет купить в крупных торговых сетях, в мелких магазинах и на маркетплейсах.