Выпущены смартфоны Samsung Galaxy A26, A36 и A56: флагманские фичи и One UI 7 по доступным ценам

Александр


Компания Samsung анонсировала выпуск трёх новых смартфонов среднебюджетной серии Galaxy A — A26, A36 и A56. Они выполнены в едином дизайне, но отличаются начинкой и стоимостью. Что ещё примечательно — на них «из коробки» установлена новейша оболочка One UI 7 с возможностями искусственного интеллекта, которые до сих пор были только у флагманских аппаратов серии Galaxy S25.

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Все три модели оснащены AMOLED-экранами диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, объём накопителя от 128 ГБ, есть слот для карты памяти, ёмкость аккумуляторов составляет 5000 мАч, мощность проводной зарядки 45 Вт, предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP67. В старшей модели 8 ГБ оперативной памяти, в двух младших по 6 ГБ, но при желании ОЗУ можно расширить через системные настройки, выделив ещё несколько гигабайт из накопителя. 

Наборы камер следующие:

Galaxy A26: главная 50 Мп, ультраширик 8 Мп, макро 2 Мп 
Galaxy A36: главная 50 Мп, ультраширик 8 Мп, макро 5 Мп
Galaxy A56: главная 50 Мп, ультраширик 12 Мп, макро 5 Мп


Модели используемых процессоров не раскрываются, но по слухам, в A26 установлен Exynos 1380, в A36 — Snapdragon 6 Gen 3, а в A56 — Exynos 1580. 

Samsung обещает выпускать крупные обновления One UI для этих смартфонов на протяжении шести лет, то есть последним апдейтом для них должен стать Android 22 в 2031 году.

Цены:

Galaxy A26: 299 долларов (около 26 700 рублей)
Galaxy A36: 399 долларов (около 35 600 рублей)
Galaxy A56: 499 долларов (около 44 600 рублей)

Смартфоны поступят в продажу в конце марта. Вероятно, они будут завозиться в Россию, и их можно будет купить в крупных торговых сетях, в мелких магазинах и на маркетплейсах.
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Комментарии

Дмитрий П.
+511
Дмитрий П.
У А26 зарядка 25 Вт, а не 45 Вт
2 часа назад в 15:25
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