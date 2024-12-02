Вышел HONOR 300 Ultra с перископом на 50 Мп, чипом Snapdragon 8 Gen 3 и необычным дизайном







Сегодня, 2 декабря, бренд HONOR официально представил новый топовый смартфон номерной серии 300 — HONOR 300 Ultra. Девайс может похвастаться впечатляющими фотовозможностями, мощным чипом и солидным аккумулятором. Сегодня, 2 декабря, бренд HONOR официально представил новый топовый смартфон номерной серии 300 — HONOR 300 Ultra. Девайс может похвастаться впечатляющими фотовозможностями, мощным чипом и солидным аккумулятором. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

HONOR 300 Ultra получил изогнутый 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит. В экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также двойная селфи-камера на 50+2 Мп.На задней панели HONOR 300 Ultra расположен блок необычной формы с тремя сенсорами: основным на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным объективом на 12 Мп и перископом на 50 Мп с 3,8-кратным оптическим зумом. Разумеется, вся серия поддерживает фирменный портретный режим Harcourt.За производительность новинки отвечает эксфлагманский чип Snapdragon 8 Gen 3 с 12/16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти. Из коробки девайс работает под под управлением MagicOS 9 на базе Android 15. Среди прочих особенностей — аккумулятор ёмкостью 5300 мАч с быстрой проводной зарядкой до 100 Вт и беспроводной до 80 Вт, влагозащита IP65, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3.Цены на HONOR 300 Ultra в Китае стартуют с 4199 юаней (~$577) за версию на 12/512 ГБ и 4699 юаней (~$646) за модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Сроки выхода глобальной версии пока не разглашаются.