Вышел HUAWEI Mate X6 — самый ожидаемый складной смартфон 2024 года







Сегодня, 26 ноября, компания Huawei представила несколько флагманских устройств, включая новый складной смартфон HUAWEI Mate X6 с HarmonyOS Next, более тонким корпусом и большими экранами. Сегодня, 26 ноября, компания Huawei представила несколько флагманских устройств, включая новый складной смартфон HUAWEI Mate X6 с HarmonyOS Next, более тонким корпусом и большими экранами. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Толщина HUAWEI Mate X6 в разложенном виде составляет всего 4,3 мм, а весит девайс 239 г. Это значительное улучшение по сравнению с прошлогодним HUAWEI Mate X5. По традиции производитель не раскрывает подробности о чипе, но инсайдеры утверждают, что это 6-нм Kirin 9100.Внутри Mate X6 установлена складная 7,93-дюймовая OLED-панель LTPO (1-120 Гц) с соотношением сторон почти 1:1, разрешением 2440 x 2240 пикселей и пиковой яркостью до 1800 нит. Снаружи — 6,45-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1080p и пиковой яркостью 2500 нит.На задней панели HUAWEI Mate X6 расположены четыре камеры: основная на 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0, телеобъектив на 48 Мп с 4-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольный модуль на 40 Мп с автофокусом и гиперспектральный датчик.Среди прочих особенностей — аккумулятор на 5110 мАч в версии с 12 ГБ ОЗУ и 5200 мАч в моделях с 16 ГБ оперативной памяти, поддержка проводной зарядки до 66 Вт, беспроводной до 50 Вт и реверсивной до 7,5 Вт, а также двухспутниковую связь (только в Китае), паровую камеру с жидкостным охлаждением и несколькими слоями графита, а также защитное стекло Kunlun Glass 2-го поколения на внешнем экране. Заявлена влагозащита IPX8.HUAWEI Mate X6 доступен в пяти цветах по цене от 12 999 юаней ($1800) за версию 12/256 ГБ, 13 999 юаней ($1935) — 12/512 ГБ, 14 999 юаней ($2070) — 16/512 ГБ и — 15 999 юаней ($2200) за топовую модель с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.