Вышел iPad 11 с чипом A16

Фархад

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Вслед за релизом iPad Air M3 компания Apple анонсировала iPad 11-го поколения, который теперь оснащён чипом A16 Bionic и поставляется с большим объёмом памяти.

Интересно, но в этот раз Apple даже не удосужилась выделить отдельный пресс-релиз, а просто написала о новинке одним абзацем в анонсе iPad Air. Из основных улучшений в iPad 11 — чип A16, который почти на 30% быстрее предшественника, а также 128/256/512 ГБ встроенной памяти вместо 64 ГБ и 256 ГБ в прошлой модели.

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Радует, что цена осталась прежней — от $349 долларов. Предварительный заказ на новый ‌iPad уже стартовал, а в продаже он появится с 12 марта.
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Комментарии

СИМА
+751
СИМА
Apple Intelligence в iPad 11 отсутствует, поправьте
Сегодня в 17:40
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+83
Gntlmn Mthfcng
Очень неожиданно….был уверен что будет А17 pro + 8 гб оперативки и 64гб. В итоге А16 + 6гб (надеюсь хоть так) + 128 гб. За память конечно спасибо. Но проц с оперативкой это недоумение. С другой стороны, реально бюджетный айпад (не как оверпраймнутый айфон 16е) с А17 про и 8гб оперативки был бы слишком крут за свою цену
час назад в 19:14
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