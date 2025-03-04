Вышел iPad 11 с чипом A16







Вслед за релизом

Вслед за релизом iPad Air M3 компания Apple анонсировала iPad 11-го поколения, который теперь оснащён чипом A16 Bionic и поставляется с большим объёмом памяти.

Интересно, но в этот раз Apple даже не удосужилась выделить отдельный пресс-релиз, а просто написала о новинке одним абзацем в анонсе iPad Air. Из основных улучшений в iPad 11 — чип A16, который почти на 30% быстрее предшественника, а также 128/256/512 ГБ встроенной памяти вместо 64 ГБ и 256 ГБ в прошлой модели. Интересно, но в этот раз Apple даже не удосужилась выделить отдельный пресс-релиз, а просто написала о новинке одним абзацем в анонсе iPad Air. Из основных улучшений в iPad 11 — чип A16, который почти на 30% быстрее предшественника, а также 128/256/512 ГБ встроенной памяти вместо 64 ГБ и 256 ГБ в прошлой модели. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Радует, что цена осталась прежней — от $349 долларов. Предварительный заказ на новый ‌iPad уже стартовал, а в продаже он появится с 12 марта.