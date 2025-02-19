Вышел новый iPhone 16e! Цена не оправдала ожиданий

Сегодня, 19 февраля, компания Apple официально представила самый долгожданный смартфон бренда — iPhone 16e, который весь мир ждал ещё два года назад. Мы получили всё, о чём говорили инсайдеры: свежий дизайн, Face ID, AI, мощный чип и USB-C.
Ещё из нового — чип Apple C1. Это первый модем, разработанный Apple, и самый энергоэффективный из когда-либо существовавших в iPhone. Он обеспечивает быструю и надёжную сотовую связь 5G. Производитель заявляет, что это положительно отразится на времени работы аккумулятора. На выбор доступны только две расцветки.
Цена — от $599. Ждём в России по 70 тысяч рублей.
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