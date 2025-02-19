Вышел новый iPhone 16e! Цена не оправдала ожиданий







Сегодня, 19 февраля, компания Apple официально представила самый долгожданный смартфон бренда — iPhone 16e, который весь мир ждал ещё два года назад. Мы получили всё, о чём говорили инсайдеры: свежий дизайн, Face ID, AI, мощный чип и USB-C. Сегодня, 19 февраля, компания Apple официально представила самый долгожданный смартфон бренда — iPhone 16e, который весь мир ждал ещё два года назад. Мы получили всё, о чём говорили инсайдеры: свежий дизайн, Face ID, AI, мощный чип и USB-C. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Как и предполагалось, iPhone получил редизайн в стиле iPhone 14. Лицевую панель занимает 6,1-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и сканером Face ID в чёлке. На задней панели — всего одна камера на 48 Мп. Внутри установлен чип A18 с 8 ГБ ОЗУ для работы функций Apple Intelligence. Также новинка получила порт USB-C и кнопку «Действия» вместо рычажка беззвучного режима. На выбор доступны три конфигурации памяти: 128/256/512 ГБ. MagSafe в этой модели нет.Ещё из нового — чип Apple C1. Это первый модем, разработанный Apple, и самый энергоэффективный из когда-либо существовавших в iPhone. Он обеспечивает быструю и надёжную сотовую связь 5G. Производитель заявляет, что это положительно отразится на времени работы аккумулятора. На выбор доступны только две расцветки.Цена — от $599. Ждём в России по 70 тысяч рублей.