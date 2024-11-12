Вышел новый Steam Deck OLED. Теперь в белом цвете, но чёрные работают лучше







Компания Valve анонсировала выпуск лимитированной версии Steam Deck OLED в белом цвете. Компания Valve анонсировала выпуск лимитированной версии Steam Deck OLED в белом цвете. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Новинка не отличается по железу от топового Steam Deck OLED на 1 ТБ с матовым покрытием дисплея. Все характеристики идентичны, но лимитка предлагает корпус бело-серого цвета, а также комплектный эксклюзивный белый чехол и салфетку из микрофибры того же цвета. Пожалуй, единственный минус — антибликовое покрытие, которое портит всё впечатление от OLED-дисплея. Жаль, что белую версию не выпустят без него. В этом плане чёрные Steam Deck лучше, поскольку можно взять версию с глянцевым OLED-экраном на 512 ГБ и при желании установить SSD на несколько ТБ.Для борьбы с перекупами Valve решила продавать по одной лимитке на аккаунт Steam. Кроме того, у аккаунта не должно быть блокировок и с него должна быть совершена хотя бы одна покупка в Steam до ноября 2024 года.Консоли поступят в продажу 19 ноября по цене $679 во всех регионах официальной доставки Steam Deck.