





LG сообщила о выходе монитора UltraGear 27GN950, который был анонсирован в прошлом году. Он предназначен в первую очередь для геймеров.По словам производителя, это первый в мире IPS-монитор с разрешением 4K (3840 × 2160)и временем отклика в 1 мс. Новинка сертифицирована VESA DisplayHDR 600, обеспечивает 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и воспроизводит 1,07 миллиарда цветовых оттенков.Яркость составляет 400 кд/м2, а частота обновления — 144 Гц. Сообщается о поддержке технологии NVIDIA G-SYNC, которая улучшает качество картинки во время игрового процесса, повышая плавность изображения.Что касается интерфейсов, то UltraGear 27GN950 оснащается двумя портами HDMI, DisplayPort, а также разъемами USB 3.0. Новинку можно использовать как в альбомной, так и в портретной ориентации. Стоимость монитора составит примерно 750 долларов, а о сроках поступления в продажу на территории РФ объявят позже.