Вышел внешний аккумулятор Ayaneo Retro Power Bank в дизайне культовой консоли Nintendo

Фархад
Ayaneo

Популярный китайский производитель консолей Ayaneo выпустил стильный внешний аккумулятор под названием Retro Power Bank. Нет, вам не показалось, он действительно напоминает легендарную консоль SNES.

Внутри установлена батарея на 12 000 мАч. Максимальная мощность зарядки — 45 Вт. На корпусе Ayaneo Retro Power Bank расположены два порта USB-C и 0,91-дюймовый OLED-экран с разрешением 32 x 128 пикселей. При одновременном использовании обоих портов, мощность распределится на 30 Вт и 15 Вт. 

Ayaneo

Сам пауэрбанк получился довольно компактным — его размеры составляют 98 х 81 х 21,9 мм, а вес — 238 г.

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Пока Ayaneo Retro Power Bank продаётся только на сайте бренда по цене $39,99. Ждём, когда появится на Алике.

Ayaneo
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Dmitriy
+1061
Dmitriy
Мне кажется, или powerbank это что чаще берется с собой, а не лежит дома для красоты?
Ибо тут пылесборник, много торчащего и ненужного... Не туда дизайны копируют явно.
54 минуты назад
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