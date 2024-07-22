Вышел внешний аккумулятор Ayaneo Retro Power Bank в дизайне культовой консоли Nintendo

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Популярный китайский производитель консолей Ayaneo выпустил стильный внешний аккумулятор под названием Retro Power Bank. Нет, вам не показалось, он действительно напоминает легендарную консоль SNES.Внутри установлена батарея на 12 000 мАч. Максимальная мощность зарядки — 45 Вт. На корпусе Ayaneo Retro Power Bank расположены два порта USB-C и 0,91-дюймовый OLED-экран с разрешением 32 x 128 пикселей. При одновременном использовании обоих портов, мощность распределится на 30 Вт и 15 Вт.Сам пауэрбанк получился довольно компактным — его размеры составляют 98 х 81 х 21,9 мм, а вес — 238 г.Пока Ayaneo Retro Power Bank продаётся только на сайте бренда по цене $39,99. Ждём, когда появится на Алике.