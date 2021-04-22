Компания Google выпустила Android 12 Developer Preview 3. В нем разработчики изменили раздел батареи и хранилища. об этом сообщает 9to5google.Изменения визуальные. Теперь в разделе состояния аккумулятора вместо полосы изображена батарея, подобный иконке в верхней части экрана. Он также показывает, насколько аккумулятор заряжен и как долго смартфон сможет работать.То же самое и в разделе хранилища. Индикатор теперь выполнен не в форме полосы, а в форме круга. Под ним, как и в Android 11, располагается более подробный график, показывающий, какие типы данных занимают больше всего памяти.В Android 12 Developer Preview 2 также нашли ряд изменений. Вот главные: ночная тема стала чуть светлее, добавлен режим стриминга игр на YouTube Live, можно вынести на рабочий стол виджет любого человека из списка контактов, появилась поисковая строка для поиска системных компонентов в Pixel Launcher, новое цветовое оформление фона папок в Pixel Launcher, слегка изменено оформление страницы с настройками виджетов, на экран блокировки внесены косметические изменения, добавлен режим использования одной рукой, добавлены новые инструменты для работы с режимом «картинка-в-картинке».