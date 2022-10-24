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Вышла iPadOS 16.1. Что нового в операционной системе, задержавшейся на месяц?

Денис
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iPadOS 16 наконец вышла. Apple повременила с релизом и выкатила ее не совместно с iOS 16, а в конце октября вместе со следующей версией macOS.  

Посмотрим, что из этого вышло. 

Экран блокировки 

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Первое, что мы видим после обновления — экран блокировки. Тут Apple сразу начинает с обновлений — шрифт времени такой же, как и в iOS 16. Мелочь, но при этом чувствуется, что операционную систему освежили. Приятно. 

При этом, iPadOS 16 не получила никаких настроек экрана блокировки, как в iOS 16. Нет галереи обоев, виджетов и возможностей кастомизации. В общем, единственное отличие от iPadOS 15 — это жирные цифры времени. И я в этом вижу логику — экраном блокировки у айфона мы пользуемся часто для проверки уведомлений, а у айпада почти никогда. 

Рабочий стол

 
Сам по себе он не изменился. Та же плитка с приложениями и виджетами, однако в мелочах апгрейды есть. 

Поиск Spotlight теперь доступен в нижней части экрана «Домой»:  открывать приложения, искать контакты и информацию в интернете теперь можно еще быстрее — достаточно свайпнуть и тапнуть на поисковую строку. 

Погода

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Странно, но именно это приложение становится в том тех, что получили больше всего нововведений. 

Приложение «Погода» полностью портировано с iPhone. Оно получило все его функции: прогноз на день и на 10 дней, погодные карты с осадками и температурой, направление ветра и влажность, восход/заход солнца и УФ-индекс. 

Ну и не забываем про приятный визуальный эффект. Фон у приложения анимированный, он соответствует текущей погоде в выбранной локации. И Apple не была бы собой, если бы не обыграла это оригинально — когда на фоне идет дождь, с виджета будет как бы стекаться вода. Когда же идет снег, он будет «оседать» на них же. 

Фото

 
В iPadOS 16 добавлена общая библиотека фотографий для iCloud. Главное нововведение — семейный альбом. В нем сохраняются фото с расширенным доступом. Вы можете выбрать одного или нескольких человек, которые получат доступ к этому альбому. 

Другие нововведения приложения «Фото»: папка «Недавно удаленные» теперь защищена паролем/биометрией — зайти в нее сможет только владелец устройства. 

Почта

  
Это приложение в iPadOS 16 получило сразу несколько новых функций:
  • Запланированная рассылка электронных писем.
  • Улучшенный поиск по почтовому ящику: можно отсортировать письма по получателю, времени и отправленным файлам.
  • Возможность удалить отправленное письмо до момента прочтения его получателем 
  • К письму можно добавлять расширенные ссылки
 

Приватность

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Приложение, которое хочет вставить текст из буфера обмена, будет запрашивать у вас разрешение. 

В iPadOS 16 можно посмотреть пароль Wi-Fi-сети, к которой подключен планшет. Для этого зайдите в «Настройки» —> Wi-Fi, нажмите на «i» рядом с нужной сетью и тапните на «Пароль». После сканирования пальца или лица устройство отобразит пароль. 

Итог

 
iPadOS 16 — минорное, но удачное обновление. Операционная система не получила радикальных изменений, как iOS 16, но стала лучше в мелочах. 

Прежде всего, приятно видеть обновленный экран блокировки, будто держишь в руках новое устройство. Кроме того, мелочи, вроде перемещения строки Spotlight, делает ее более удобной и интуитивно понятной. 

При этом, изменения не только косметические, вроде анимации в приложении «Погода», но и функциональные: в «Фото» можно создавать папки с общим доступом, в «Почте» управлять рассылкой, с удобством искать письма среди присланных и отправленных и т.д. В общем, компания точечно улучшила и без того удачную операционную систему. Я доволен.   
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Комментарии

lonelysoul
+335
lonelysoul
Вышла iPadOS )) Так-то уже 3 года как 😀
2 часа назад в 20:42
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Сергей
+4
Сергей
Из минусов — убрали эффект перелистывания страниц в Книгах ((
час назад в 21:24
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Дмитрий Павлов
+94
Дмитрий Павлов
Про постановщик ничего. А это большая добавка)
час назад в 21:26
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tellurian
+4612
tellurian
Про менеджер окон
час назад в 21:31
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