Вышла iPadOS 16.1. Что нового в операционной системе, задержавшейся на месяц?

Экран блокировки

Рабочий стол

Погода

Фото

Почта

Запланированная рассылка электронных писем.

Улучшенный поиск по почтовому ящику: можно отсортировать письма по получателю, времени и отправленным файлам.

Возможность удалить отправленное письмо до момента прочтения его получателем

К письму можно добавлять расширенные ссылки

Приватность

Итог

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iPadOS 16 наконец вышла. Apple повременила с релизом и выкатила ее не совместно с iOS 16, а в конце октября вместе со следующей версией macOS.Посмотрим, что из этого вышло.Первое, что мы видим после обновления — экран блокировки. Тут Apple сразу начинает с обновлений — шрифт времени такой же, как и в iOS 16. Мелочь, но при этом чувствуется, что операционную систему освежили. Приятно.При этом, iPadOS 16 не получила никаких настроек экрана блокировки, как в iOS 16. Нет галереи обоев, виджетов и возможностей кастомизации. В общем, единственное отличие от iPadOS 15 — это жирные цифры времени. И я в этом вижу логику — экраном блокировки у айфона мы пользуемся часто для проверки уведомлений, а у айпада почти никогда.Сам по себе он не изменился. Та же плитка с приложениями и виджетами, однако в мелочах апгрейды есть.Поиск Spotlight теперь доступен в нижней части экрана «Домой»: открывать приложения, искать контакты и информацию в интернете теперь можно еще быстрее — достаточно свайпнуть и тапнуть на поисковую строку.Странно, но именно это приложение становится в том тех, что получили больше всего нововведений.Приложение «Погода» полностью портировано с iPhone. Оно получило все его функции: прогноз на день и на 10 дней, погодные карты с осадками и температурой, направление ветра и влажность, восход/заход солнца и УФ-индекс.Ну и не забываем про приятный визуальный эффект. Фон у приложения анимированный, он соответствует текущей погоде в выбранной локации. И Apple не была бы собой, если бы не обыграла это оригинально — когда на фоне идет дождь, с виджета будет как бы стекаться вода. Когда же идет снег, он будет «оседать» на них же.В iPadOS 16 добавлена общая библиотека фотографий для iCloud. Главное нововведение — семейный альбом. В нем сохраняются фото с расширенным доступом. Вы можете выбрать одного или нескольких человек, которые получат доступ к этому альбому.Другие нововведения приложения «Фото»: папка «Недавно удаленные» теперь защищена паролем/биометрией — зайти в нее сможет только владелец устройства.Это приложение в iPadOS 16 получило сразу несколько новых функций:Приложение, которое хочет вставить текст из буфера обмена, будет запрашивать у вас разрешение.В iPadOS 16 можно посмотреть пароль Wi-Fi-сети, к которой подключен планшет. Для этого зайдите в «Настройки» —> Wi-Fi, нажмите на «i» рядом с нужной сетью и тапните на «Пароль». После сканирования пальца или лица устройство отобразит пароль.iPadOS 16 — минорное, но удачное обновление. Операционная система не получила радикальных изменений, как iOS 16, но стала лучше в мелочах.Прежде всего, приятно видеть обновленный экран блокировки, будто держишь в руках новое устройство. Кроме того, мелочи, вроде перемещения строки Spotlight, делает ее более удобной и интуитивно понятной.При этом, изменения не только косметические, вроде анимации в приложении «Погода», но и функциональные: в «Фото» можно создавать папки с общим доступом, в «Почте» управлять рассылкой, с удобством искать письма среди присланных и отправленных и т.д. В общем, компания точечно улучшила и без того удачную операционную систему. Я доволен.