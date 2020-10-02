Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию watchOS 7.1 (которая по какой-то причине была названа Public Beta 2). Она доступна всем обладателям Apple Watch, принимающим участие в Apple Beta Software Program.
Это обновление добавляет часам новые циферблаты и приложение Blood Oxygen, в котором собирается статистика насыщенности кислородом крови пользователя. И циферблаты, и это приложение были анонсированы в июне на WWDC 2020 и в сентябре на большом ивенте Apple, но они не появились в релизной версии watchOS 7, что расстроило некоторых пользователей.
Приложение Blood Oxygen доступно лишь в некоторых странах мира, включая США. Оно задействует пульсоксиметр в Apple Watch Series 6, однако этот датчик обладает невысокой точностью, из-за чего его показателям нельзя безоговорочно доверять.
Сборка watchOS 7.1 Public Beta 2 занимает чуть более 600 мегабайт. Для её скачивания и установки необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Apple Beta Software Program. Далее нужно зайти на iPhone в меню «Настройки» -> «Общие» -> «Обновление программного обеспечения» и проверить наличие этого обновления.
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Да насчёт ЭКГ уже делал обращение в поддержку Apple, что не дают мне трекать в полной мере свое здоровье и пользоваться полным функционалом купленного гаджета. Пока в ОАЭ, Катаре в последнем обновлении открыли ЭКГ, не вижу проблемы активировать в РФ ЭКГ.