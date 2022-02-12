На этой неделе компания Google выпустила первую предварительную версию Android 13 для разработчиков. Оно получило название Tiramisu. Об этом сообщает издание 9to5google.

Изменения в ней незначительные. Вот главные:

- Безопасный способ выбора фотографий. Пользователи смогут выбрать фотографии, с которыми приложение сможет взаимодействовать. В этом случае оно получает доступ не ко всему хранилищу, что увеличивает уровень безопасности.

- Тематические иконки. Программное обеспечение сможет окрашивать их в тему интерфейсу. Например, сделать цветные иконки YouTube и Chrome черно-белыми.

- Выбор языка для конкретного приложения. Пользователь сможет выбрать язык для конкретного приложения, отличный от языка по умолчанию для всего интерфейса.

- Запрос на размещение в панель быстрых настроек. Приложения теперь могут предложить добавить свою пользовательскую плитку быстрых настроек, чтобы пользователь мог получить доступ к его части без необходимости открывать.

- Новые права доступа к Wi-Fi для приложений. Разработчики теперь имеют возможность устанавливать нужные соединения, а пользователи при этом не будут делиться местоположением»с приложением.

Android 13, как ожидается, будет представлена на I/O весной текущего года. Там же компания может показать новые доступные модели смартфонов Google Pixel.





