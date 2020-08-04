



Компания Apple выпустила очередные бета-версии iOS, iPadOS, tvOS и watchOS. Они доступны зарегистрированным разработчикам.



Бета-версии iOS 14 и iPadOS 14 устанавливаются по Wi-Fi на смартфонах и планшетах Apple с добавленным профилем разработчика. Бета tvOS 14 скачивается и устанавливается через зарегистрированный профиль Xcode, а watchOS 7 ставится на Apple Watch как минимум с 50% заряда и при подключенном зарядном устройстве, если рядом находится сопряжённый с часами айфон.



Официальный выпуск релизных сборок iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 и watchOS 7 состоится осенью. К этому моменту Apple успеет выпустить ещё несколько бета-версий своих операционных систем.







