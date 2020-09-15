





Компания Apple выпустила беты iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и tvOS 14 в версии Golden Master. Они доступны зарегистрированным разработчикам.Фактически это те же самые сборки, которые станут релизными и выйдут для всех пользователей 16 сентября. Проверить их наличие можно через системные настройки. Они не содержат никаких нововведений относительно нескольких предыдущих бета-сборок, в них лишь устранены баги и усовершенствована работа существующих возможностей.Обновление iOS 14 совместимо с iPhone SE первого поколения и более новыми моделями смартфонов Apple, а iPadOS 14 можно установить на iPad Mini 4, iPad пятого поколения, iPad Air второго поколения iPad Pro 9.7 и более новые планшеты.Релиз iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и tvOS 14 состоится 16 сентября (вероятно, по традиции в 20:00 по московскому времени). Дата выпуска macOS Big Sur пока остаётся неизвестной.