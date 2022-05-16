Вышли iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6 и tvOS 15.5. Что нового?

В Apple Podcasts можно ограничивать количество сохраняемых на iPhone выпусков и автоматически удалять старые выпуски

Исправлена ошибка, из‑за которой могли не срабатывать автоматизации для дома, запускаемые, когда кто‑то приходит или уходит

Apple выпустила стабильные версии обновлений iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6 и tvOS 15.5. В течение нескольких часов пользователи получат возможность их установить.В iOS и iPadOS добавлены следующие улучшения:В macOS 12.4 исправлена ошибка в веб-камере Studio Display. Для этого компания выкатила отдельное обновление Studio Display Firmware 15.5. Установить его можно вместе с macOS 12.4 на совместимых устройствах.В watchOS 8.6 добавлена поддержка ЭКГ и уведомлений об изменении сердечного ритма в Мексике.