Вышли iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6 и tvOS 15.5. Что нового?

Apple выпустила стабильные версии обновлений iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6 и tvOS 15.5. В течение нескольких часов пользователи получат возможность их установить.
В iOS и iPadOS добавлены следующие улучшения:
- В Apple Podcasts можно ограничивать количество сохраняемых на iPhone выпусков и автоматически удалять старые выпуски
- Исправлена ошибка, из‑за которой могли не срабатывать автоматизации для дома, запускаемые, когда кто‑то приходит или уходит
В watchOS 8.6 добавлена поддержка ЭКГ и уведомлений об изменении сердечного ритма в Мексике.