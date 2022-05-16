Apple iOS

Вышли iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6 и tvOS 15.5. Что нового?

Денис
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Apple выпустила стабильные версии обновлений iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6 и tvOS 15.5. В течение нескольких часов пользователи получат возможность их установить.  

В iOS и iPadOS добавлены следующие улучшения: 
  • В Apple Podcasts можно ограничивать количество сохраняемых на iPhone выпусков и автоматически удалять старые выпуски 
  • Исправлена ошибка, из‑за которой могли не срабатывать автоматизации для дома, запускаемые, когда кто‑то приходит или уходит 
В macOS 12.4 исправлена ошибка в веб-камере Studio Display. Для этого компания выкатила отдельное обновление Studio Display Firmware 15.5. Установить его можно вместе с macOS 12.4 на совместимых устройствах. 

В watchOS 8.6 добавлена поддержка ЭКГ и уведомлений об изменении сердечного ритма в Мексике. 


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Комментарии

+4295
Carter_Mayers
Айфоны, iPad, Apple TV накатил, поглядим как будут работать первые. На TV OS вряд ли какие изменения будут серьёзные
Вчера в 20:56
#
+4295
Carter_Mayers S.T.A.L.K.E.R.
Исключительно к тому вопросу, что через пару-тройку дней, будут спрашивать как с зарядкой и вообще в целом работает.
Вчера в 22:23
#
+70
sukasun Carter_Mayers
Эппл тв переодически багует сири на стереопаре хоумподов, когда до этого юзал их как аудиовыход. Мелочь, а умный дом умирает😂 Может в этот раз поправили
Сегодня в 01:25
#
Mers
+3929
Mers
В watchOS новый режим энергосбережения завезли?
Вчера в 21:13
#
+43
soronoros soronoros
Судя по описанию, так себе обновление. Но может не все написали
Вчера в 22:59
#
Дмитрий Могучев
+38
Дмитрий Могучев
Там вроде как модем обновили на Айфоне. У кого то есть проблема, теряет сеть телефон раз в сутки может 2. Это обновление не исправили глюк?
Вчера в 23:23
#
+65
Куцов
Там ещё Макос вышла. Но у редакции нету возможности проверить ). У них нету мака
Сегодня в 00:07
#
+65
Куцов Куцов
А. Ну ладно. Я не читал саму статью) по названию залетел.
Сегодня в 00:08
#
Tigrolik
+498
Tigrolik
Русский язык есть?
Сегодня в 06:19
#
Don
+57
Don
Размер iCloud+ в конечном итоге увеличили?
час назад в 09:02
#
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