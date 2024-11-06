Вышли лимитированные часы G-SHOCK из карбона с эстетикой Storm Chaser







Японские часоделы из Casio представили лимитированную модель G-SHOCK MTG-B2000YST-1AER. Они изготовлены из карбона и металла, а стоят дороже титанов Apple Watch. Японские часоделы из Casio представили лимитированную модель G-SHOCK MTG-B2000YST-1AER. Они изготовлены из карбона и металла, а стоят дороже титанов Apple Watch. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Дизайн Casio G-SHOCK MTG-B2000YST-1AER вдохновлен культовыми часами Storm Chaser, которые разрабатывались с учётом потребностей моряков, сталкивающихся с экстремальными погодными условиями. Цветовая гамма безеля была подобрана под грозовое небо. Он сделан из слоистого углеродного стекловолокна с фосфоресцирующим слоем, который светится в темноте, напоминая вспышки молний.MTG-B2000YST-1AER получили устойчивое к царапинам сапфировое стекло с антибликовым покрытием, водонепроницаемость до 200 м, индикатор уровня заряда батареи, таймер и 24-часовой секундомер. При этом часы довольно легкие — они весят всего 104 г. Питается девайс солнечной энергией. В них также есть Bluetooth-подключение, которое позволяет отслеживать за смартфона данные шагомера.Пока Casio G-SHOCK MTG-B2000YST-1AER доступны только в Великобритании по цене 1299,00 фунтов стерлингов (~$1670/~165 000 рублей). Релиз в других странах ожидается в ближайшее время.