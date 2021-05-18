Представлены два новых плетеных монобраслета серии Pride Edition для Apple Watch. Это Pride Edition Solo Loop и Pride Edition Nike Sport Loop.Особенность ремешков — нити окрашены в цвета радуги. Выпуском таких аксессуаров Apple выражает поддержку сообщества ЛГБТ. Июнь — месяц прайда, и перед ним компания показывает новые ремешки. Стоимость Pride Edition Solo Loop составит $99, а Pride Edition Nike Sport Loop — $49. В продажу они поступят 25 мая.В 2020 году компания из Купертино показала Apple Watch Series 6. Тогда же она выпустила первые моноремешки. Волокна выполнены из переработанного полиэстера. Они сплетены вокруг ультратонких силиконовых нитей, что позволяет ремешку быть эластичным.В России такие ремешки не будут доступны из-за местного законодательства. В 2018 году русскоязычные пользователи не могли использовать циферблат Pride Watch Face на Apple Watch. Он был воплощением символики сообщества ЛГБТ, что и стало проблемой. В 2013 году в России был принят закон, устанавливающий ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».