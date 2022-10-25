Apple

Вышли первые бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.2, watchOS 9.2 и macOS Ventura 13.1

Фархад

iOS 16.2

Компания Apple выпустила первые бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2, tvOS 16.2, watchOS 9.2 и macOS Ventura 13.1 для зарегистрированных разработчиков.


Одним из ключевых нововведений в этих сборках является приложение Freeform, представленное ещё в июне на конференции WWDC. Оно представляет собой цифровой холст для совместной работы над различными проектами с iPhone, iPad и Mac в режиме реального времени.

Apple Freeform

Кроме того, Apple продолжает тестировать полноценную поддержку монитора в качестве второго дисплея для iPad с чипами M1/M2 в бета-версии iPadOS 16.2.

Обновления также содержат исправления багов и ошибок, обнаруженных в общедоступных сборках iOS 16.1, iPadOS 16,1, macOS Ventura и watchOS 9,1.

Установить новые бета-версии можно только при наличии профиля разработчика. Скорее всего, тестирование продлится до конца ноября.

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Источник:
Apple
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Комментарии

+52
MRS
Может в ней будет сеть постабильнее чем 16.1
50 минут назад
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