Вышли первые обзоры iMac с чипами M4 и дисплеями с нанотекстурой







В преддверии старта продаж новых iMac некоторые западные медиа и блогеры поделились первыми впечатлениями о свежих моноблоках Apple. Собрали всё самое важное в этой статье. В преддверии старта продаж новых iMac некоторые западные медиа и блогеры поделились первыми впечатлениями о свежих моноблоках Apple. Собрали всё самое важное в этой статье. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сразу отметим, что в этом году iMac не получил серьёзных изменений в дизайне. Зато компьютеры получили матовые дисплеи с нанотекстурой в качестве опции, чипы M4 и камеру с функцией Center Stage.Джейсон Снелл из Six Colors посчитал использование дисплея с нанотекстурой немного странным. Всё — из-за антибликового покрытия, которое отлично справлялось с падающими на экран лучами света. При этом он заметил небольшое рассеивание, которое немного снижает контрастность.Журналист CNET Мэтт Эллиотт пришёл к выводу, что нанотекстурное стекло на iMac не понадобится большинству пользователей. Эта функция более ценна на MacBook или iPad, которые можно использовать на улице. Зато он похвалил чип Apple M4, который почти на 25% быстрее предыдущей модели.Дэвид Фелан из Forbes оценил веб-камера с функцией Center Stage, которая также может снимать происходящее на столе в режиме Desk View. В целом качество съёмки тоже улучшилось.Также все рецензенты поблагодарили Apple за отказ от Lightning в клавиатуре, мышке и трекпаде.Ниже можете посмотреть ролики от блогеров с распаковками новых моноблоков iMac.