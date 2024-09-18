﻿Вышли первые обзоры iPhone 16 и 16 Pro. За что хвалят и ругают эти новинки?

В зарубежных изданиях появились первые обзоры iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Журналисты благосклонно отнеслись к новинкам, но и нашли, за что их можно покритиковать.
В The Verge порадовались наличию аппаратной кнопки камеры (особенно тому, что она есть даже в базовых моделях), но отметили, что с непривычки ей не очень удобно пользоваться. Изданию также понравились новые возможности iOS 18, особенно кастомизация стартового экрана. Из разочарований — частота обновления экрана всего 60 Гц, тогда как на Android-смартфонах почти повсеместно встречается 120 Гц. Качество фотографий на всех моделях высокое, хотя Pro-версии гораздо лучше справляются с зумированием, что неудивительно, ведь у них оптический зум, а не цифровой. Журналисты не видят особого смысла в переходе на iPhone 16 Pro с iPhone 15 Pro из-за недостатка заметных улучшений, тем более, что прошлогодние флагманы тоже получат поддержку Apple Intelligence. Проблем с производительностью не замечено, автономность остаётся на высоком уровне, а зарядка стала быстрее за счёт роста поддерживаемой мощности. iPhone 16 Pro Max ощущается гораздо крупнее прошлогоднего iPhone 15 Pro Max из-за увеличившейся на 0,2 дюйма диагонали экрана, это тоже стоит учитывать при выборе устройства.
В CNet первым делом отметили наличие кнопки Camera Control для съёмки фото/видео или переключения режимов и программируемой кнопки Action, на которую можно назначать различные задачи. Нажатие на Camera Control открывает камеру, повторное нажатие делает фотоснимок, а если удерживать — записывается видео. Лёгкое нажатие вызывает карусель с настройками и выбором режимов, перемещаться между которыми можно свайпами по кнопке, как по тачпаду. Главное удобство заключается в том, что можно настраивать съёмку не перекрывая пальцем экран — так изменения видны гораздо нагляднее. От кнопки Action журналистам хотелось бы чуть больше возможностей, тем более, что она не нова, а уже была в прошлогодних моделях. Их впечатлили возможности съёмки видео на Pro-версиях iPhone 16 и прежде всего режим SloMotion с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду. В бета-версии iOS 18.1 есть некоторые из возможностей Apple Intelligence, и они уже работают довольно хорошо — например, позволяют создать слайд-шоу из фотографий на определённую тематику, показывают краткую выжимку из содержания электронных писем, а Siri получила более красивый и быстрый интерфейс, с ней теперь можно общаться на естественном языке и получать развёрнутые и подробные ответы.
В Wired решили не брать на тест iPhone 16 и 16 Plus, сосредоточившись лишь на обзоре флагманских «прошек». Журналисты отметили впечатляющую производительность, прикольные и полезные нововведения в камере, более быструю беспроводную зарядку, а также полезные ИИ-функции, вроде транскрибирования голоса в заметках. К минусам отнесли сырость Apple Intelligence в бета-версии 18.1 и излишне крупный размер iPhone 16 Pro Max. Также им не понравилось отсутствие 120-герцовой частоты обновления экрана, особенно с учётом того, что камера может снимать с такой частотой. В играх обе Pro-модели показали себя лучшим образом — все протестированные ААА-тайтлы легко запускались с максимальными настройками качества и даже в длительной игровой сессии не было проседания частоты кадров.
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