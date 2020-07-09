iOS 14

Компания Apple выпустила публичные тестовые сборки iOS 14 и iPadOS 14. Теперь они доступны всем пользователям, принимающим участие в Apple Beta Software Program, а не только разработчикам и тем, кто скачал на устройство специальный профиль.

Какие устройства совместимы с iOS 14 beta:

  • iPhone 6s и более новые модели
  • iPod touch седьмого поколения

Какие устройства совместимы с iPadOS 14 beta:

  • iPad Air 2 и более новые модели
  • iPad Pro (все модели)
  • iPad пятого поколения и более новые модели
  • iPad mini 4 и более новые модели

Чтобы установить эти обновления достаточно зарегистрироваться на сайте Apple. Апдейты прилетят к вам по Wi-Fi. Имейте в виду, что они могут скачиваться очень медленного из-за большого количества желающих установить их как можно быстрее.

Поскольку это публичные бета-версии, в них должно быть гораздо меньше багов, чем в сборках, предназначенных для разработчиков.

iOS 14 и iPadOS 14 вместе с другими крупными обновлениями операционных систем Apple были анонсированы на презентации, предшествовавшей открытию конференции для разработчиков WWDC. Релиз этих обновлений состоится осенью 2020 года.

Обновлено:

Также вышли публичные бета-версии macOS Big Sur, tvOS 14 и watchOS 7.


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