Компания Apple выпустила публичные тестовые сборки iOS 14 и iPadOS 14. Теперь они доступны всем пользователям, принимающим участие в Apple Beta Software Program, а не только разработчикам и тем, кто скачал на устройство специальный профиль.
Какие устройства совместимы с iOS 14 beta:
- iPhone 6s и более новые модели
- iPod touch седьмого поколения
Какие устройства совместимы с iPadOS 14 beta:
- iPad Air 2 и более новые модели
- iPad Pro (все модели)
- iPad пятого поколения и более новые модели
- iPad mini 4 и более новые модели
Чтобы установить эти обновления достаточно зарегистрироваться на сайте Apple. Апдейты прилетят к вам по Wi-Fi. Имейте в виду, что они могут скачиваться очень медленного из-за большого количества желающих установить их как можно быстрее.
Поскольку это публичные бета-версии, в них должно быть гораздо меньше багов, чем в сборках, предназначенных для разработчиков.
iOS 14 и iPadOS 14 вместе с другими крупными обновлениями операционных систем Apple были анонсированы на презентации, предшествовавшей открытию конференции для разработчиков WWDC. Релиз этих обновлений состоится осенью 2020 года.
Обновлено:
Также вышли публичные бета-версии macOS Big Sur, tvOS 14 и watchOS 7.
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В блогах есть обзор работы 14-ки на «старичках» с подсьемом видео.
Объективно ок система
Ребят, кто накатит — киньте в меня версией сборки. Ибо у меня девайсов на 13-ке уже просто не осталось, все на dev-бетках
А так паблик версия равна дев. Если они выходят на одной неделе.
Сейчас дев2=паблик1
Не равны, а совпадают со смещением)