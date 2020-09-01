Компания Apple официально выпустила обновление iOS 13.7. Оно тестировалось в течение недели.
iOS 13.7 содержит незначительные изменения в сравнении с версией 13.6.1. Самое заметное нововведение - наличие утилиты, которая предупреждает пользователя о том, что он, возможно имел контакт с кем-то, кто заражён COVID-19, и ему следует обратиться в больницу и сдать анализы на коронавирус.
Apple также выпустила седьмую бета-версию iOS 14, доступную для зарегистрированных разработчиков. Относительно шестой бета-версии в ней совсем нет ничего нового, только устранены некоторые обнаруженные ранее баги. По слухам, официальный выпуск iOS 14 состоится в сентябре, но до этого момента Apple может выпустить ещё несколько бета-сборок.
Помимо iOS 13.7, обычным пользователям стало доступно соответствующее обновление iPadOS, а разработчики получили обновление до iPadOS 14 beta 7. Все апдейты скачиваются по Wi-Fi и устанавливаются с сохранением приложений, настроек и файлов.
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А как мой смартфон узнает, что этот кто-то, с кем я имел контакты, заражён COVID? Только если в него зальют базу всех больных, иных способов нет. А если я заболею? Тоже попаду в эту базу. Я буду идти, а мой телефон будет оповещать окружающих о приближении прокажённого. И люди, я думаю, успеют принять меры...
Короче говоря, опять вспоминается незабвенное: «Кто здесь еврей, решаю я!» Только эту фразу теперь произносит искусственный интеллект... Это так, к вопросу о «чипировании», которого, разумеется, не существует...
А если я не заболел, но меня по тем или иным причинам внесли в список...
На Часы 7 бета 14 ос прилетела