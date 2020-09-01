iOS 14

Компания Apple официально выпустила обновление iOS 13.7. Оно тестировалось в течение недели. 

iOS 13.7 содержит незначительные изменения в сравнении с версией 13.6.1. Самое заметное нововведение - наличие утилиты, которая предупреждает пользователя о том, что он, возможно имел контакт с кем-то, кто заражён  COVID-19, и ему следует обратиться в больницу и сдать анализы на коронавирус.

Apple также выпустила седьмую бета-версию iOS 14, доступную для зарегистрированных разработчиков. Относительно шестой бета-версии в ней совсем нет ничего нового, только устранены некоторые обнаруженные ранее баги. По слухам, официальный выпуск iOS 14 состоится в сентябре, но до этого момента Apple может выпустить ещё несколько бета-сборок.

Помимо iOS 13.7, обычным пользователям стало доступно соответствующее обновление iPadOS, а разработчики получили обновление до iPadOS 14 beta 7. Все апдейты скачиваются по Wi-Fi и устанавливаются с сохранением приложений, настроек и файлов.



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