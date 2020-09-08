MIUI 12

Компания Xiaomi запустила вторую волну обновления MIUI 12. На этот раз стабильную сборку новой оболочки получили 14 моделей смартфонов.

Ранее были обновлены:

  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Xiaomi Mi 9T
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Redmi K30
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K20
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 8 Pro
  • POCO F2 Pro
  • POCO X2

Сейчас обновление начали получать:

  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 Fingerprint Edition
  • Xiaomi Mi 8 Transparent Discovery
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi CC9 Pro
  • Xiaomi Mi CC9
  • Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi 10X
  • Redmi 10X Pro

MIUI 12 предлагает пользователям улучшенный интерфейс с новой анимацией и тёмной темой оформления и усиленной защитой личных данных. Кроме того, оболочка содержит обновлённые версии фирменных приложений Xiaomi и живые суперобои. Для некоторых из перечисленных выше смартфонов это обновление станет последним, Xiaomi не станет выпускать для них новую оболочку на базе следующей версии Android.

В общей сложности оболочка MIUI 12 стала доступна 30 моделям смартфонов. На очереди ещё полтора десятка устройств, которым этот апдейт станет доступен в ближайшие месяцы.


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