Компания Xiaomi запустила вторую волну обновления MIUI 12. На этот раз стабильную сборку новой оболочки получили 14 моделей смартфонов.
Ранее были обновлены:
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 8 Pro
- POCO F2 Pro
- POCO X2
Сейчас обновление начали получать:
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Fingerprint Edition
- Xiaomi Mi 8 Transparent Discovery
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi 10X
- Redmi 10X Pro
MIUI 12 предлагает пользователям улучшенный интерфейс с новой анимацией и тёмной темой оформления и усиленной защитой личных данных. Кроме того, оболочка содержит обновлённые версии фирменных приложений Xiaomi и живые суперобои. Для некоторых из перечисленных выше смартфонов это обновление станет последним, Xiaomi не станет выпускать для них новую оболочку на базе следующей версии Android.
В общей сложности оболочка MIUI 12 стала доступна 30 моделям смартфонов. На очереди ещё полтора десятка устройств, которым этот апдейт станет доступен в ближайшие месяцы.
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