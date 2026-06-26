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Вышло обновление One UI 8.5 для популярных складных смартфонов Samsung

Александр


Компания Samsung начала глобальное распространение стабильной версии One UI 8.5 на базе Android 16 для складных смартфонов Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6. Им доступна сборка F741BXXS4DZF1, размер обновления составляет около 410 МБ. Вместе с этим пакетом система получает свежий уровень безопасности от 5 июня 2026 года. Проверить наличие новой версии прошивки можно через раздел «Настройки» → «Обновление ПО».

Помимо исправления десятков уязвимостей, One UI 8.5 привносит ряд улучшений, которые ранее дебютировали на флагманской серии Galaxy S26. Среди них — доработки Galaxy AI, включая улучшенную генерацию и редактирование изображений, обновлённый Bixby и новые инструменты Creative Studio. Также появляются более плавные анимации, улучшенная настройку производительности и обновлённые элементы управления конфиденциальностью. Кроме того, были доработаны режим Flex Mode, Multi Window и панель задач многозадачности.

Параллельно обновление One UI 8.5 начало распространяться и на другие модели, включая Galaxy S24 в Европе, а также европейские версии Galaxy A56. В целом Samsung уже почти завершила распространение One UI 8.5 среди всех устройств, для которых это обновление было подтверждено. Всего в рамках июньского апдейта обновились 56 моделей Galaxy — от флагманских складных и S-серии до устройств среднего и начального уровня.
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