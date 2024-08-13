Вышло полезное обновление для фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 9

Александр


Xiaomi Mi Band 9 только недавно начал продаваться, а разработчики уже подготовили довольно полезное обновление его прошивки. Оно добавляет возможность делиться данными об активности и показателях здоровья с друзьями.

После установки обновлённой прошивки в приложении появляется опция добавления друзей. Когда они присоединятся по приглашению, им будет отправляться информация о ваших упражнениях, сне, пульсе, пройденных шагах, насыщенности крови кислородом, а также прочие показатели, которые собирает этот браслет. У друзей необязательно должна быть такая же модель Mi Band, достаточно того, что у них установлено приложение Mi Health.

Xiaomi Mi Band 9 уже продаётся в Китае. На этой неделе начнутся его продажи в нескольких европейских странах под названием Xiaomi Smart Band 9. Он будет стоить 40 евро (около 4000 рублей). Новая модель оснащена AMOLED-экраном диагональю 1,62 дюйма с яркостью до 1200 нит, плотностью 326 пикселей на дюйм и поддержкой Always-On Display. Ремешки сменные, а время автономной работы — до трёх недель без подзарядки.

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Комментарии

Dmitriy
+1094
Dmitriy
Пардон, но в mi fit и zepp эта опция с момента появления таковых... А это что на rollback тогда?
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