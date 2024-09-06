Вышло сентябрьское обновление Telegram. Что нового?

Фархад
Telegram

Сегодня, 6 сентября, разработчики Telegram анонсировали очередное обновление популярного мессенджера, а также заявили, что число премиум-пользователей превысило отметку в 10 млн аккаунтов.

Из основных нововведений: возможность раздачи Звёзд Telegram в качестве призов для розыгрышей, быстрый просмотр любых статей во встроенном браузере, улучшения мини-приложений и повышение общей стабильности приложения. Вместе с этим создатели мессенджера решили отключить функцию «Люди рядом», поскольку она не пользовалась спросом. Ещё в Telegraph отключили возможность загружать медиафайлы.

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Подробности обо всех нововведениях можно посмотреть на сайте Telegram.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

fly666666
+535
fly666666
Конечно, не пользовалась спросом)) Как Пашу за жпу взяли и через день отключили
5 минут назад
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