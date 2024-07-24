Вышло суперполезное обновление для популярной модели Xiaomi Mi Band

Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки HyperOS для фитнес-браслета Mi Band 8. Он получает его по воздуху через связанный с ним смартфон, на который установлено приложение Mi Fitness.
Свежий апдейт добавляет на Mi Band 8 доступ к новым циферблатам, а также поддержку режима фокусирования. После включения этого режима на браслет перестают приходить уведомления со смартфона, что помогает сосредоточиться на важных делах (например, работе) и не отвлекаться на ненужную информацию.
Mi Band 8 — фитнес-браслет предыдущего поколения. Недавно у Xiaomi вышла обновлённая модель Mi Band 9, которая уже продаётся на AliExpress вместе с другими новинками.
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