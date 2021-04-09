





Марк Тейсье из Саарландского университета в Германии создал очень необычный продукт. Его проект называется Eyecam — и это веб-камера, которая максимально реалистично похожа на человеческий глаз.Нет, это не запоздалая первоапрельская шутка, а реально работающий гаджет. Тейсье создал его в рамках своего исследования в изменении поведения людей при использовании устройств, обладающих очеловеченными свойствами.Камера Eyecam может крепиться на мониторе и может разнообразить общение в видеочатах. Пользователь как будто смотрит своему собеседнику в глаза (точнее, в глаз) во время беседы. Конечно, это может вызывать разные эмоции, вплоть до страха и паники, но привыкнуть к такому наверняка можно.Eyecam может следить за взглядом пользователя и в точности повторять за ним движения — двигать глазным яблоком, моргать и закрывать веки. За повторение эмоций и движение глаза отвечает начинка на базе платформы Arduino Nano и шести серводвигателей. В скором времени разработчик выложит на GitHub подробную информацию о проекте и исходный код для Arduino, с помощью чего любой желающий сможет собрать подобную камеру из доступных в продаже компонентов.