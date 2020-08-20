Western Digital представила сегодня новый твердотельный накопитель My Passport под брендом WD емкостью до 2 ТБ. Выполненный в изящном металлическом корпусе и обеспечивающий высокую скорость обмена данными благодаря технологии NVMe новинка позволяет домашним и офисным пользователям хранить, использовать и защищать важный для них контент.
Используя новый твердотельный накопитель My Passport, создатели высококачественного контента смогут перемещать и редактировать его со скоростью, почти в два раза превышающей предыдущую версию устройства, освобождая время для выполнения других задач. С помощью нового устройства профессионалы смогут надежно хранить свои данные в любых условиях — используя ноутбук или стационарный компьютер, работая дома, в офисе или в дороге.
Твердотельный накопитель My Passport от WD был разработан с нуля для обеспечения надежной производительности с добавлением крупинки роскоши как во внешний вид, так и во внутреннее устройство. Рельефный металлический дизайн объединяет в себе стиль и надежность. Накопитель приятно лежит в руке и удобно помещается в сумку или карман, благодаря этому контент всегда будет под рукой. Модель представлена в нескольких цветах, включая серый, синий, красный и золотой. Пользователи смогут выбрать то оформление, которое лучше всего отражает их индивидуальность и стиль.
Характеристики нового SSD-накопителя My Passport:
- скорость чтения до 1050 Мбайт/с, скорость записи до 1000 Мбайт/с;
- защищенное паролем аппаратное шифрование AES с длиной ключа 256 бит для защиты ценного контента без лишних хлопот;
- встроенная защита от ударов и вибрации, защита от падения с высоты до 1,98 метра;
- встроенное ПО облегчает резервное копирование тяжелых файлов на ваш накопитель или в сервисный профиль в облаке;
- технология USB 3.2 Gen2 с кабелем USB-C и адаптером USB-A;
- готов к использованию прямо из коробки и совместим с Mac и ПК.
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1. Смысл от громких названий nvme, если скорость кастрирована usb?
2. Защита от ударов и вибрации, с учетом, что там ни одной подвижной детали? Браво!
3. Аппаратное шифрование. Вот за это щас разнесу. Где «автономность» шифрования? Учитывая отсутствие блока кнопок, как безопасно задать код, для доступа к ключу шифрования, через ПО компа? Совсем рихнулись? Где информация о том, что микросхема залита компаундом, неизвлекаимости ради? Где инфа о чипе? Мало того, шифростойкость aes все чаще ставят под сомнение, так еще и не известно, как это скажется на скорости чтения/записи.
P.s. Нахрена?