скорость чтения до 1050 Мбайт/с, скорость записи до 1000 Мбайт/с;

защищенное паролем аппаратное шифрование AES с длиной ключа 256 бит для защиты ценного контента без лишних хлопот;

встроенная защита от ударов и вибрации, защита от падения с высоты до 1,98 метра;

встроенное ПО облегчает резервное копирование тяжелых файлов на ваш накопитель или в сервисный профиль в облаке;

технология USB 3.2 Gen2 с кабелем USB-C и адаптером USB-A;

готов к использованию прямо из коробки и совместим с Mac и ПК.













Western Digital представила сегодня новый твердотельный накопитель My Passport под брендом WD емкостью до 2 ТБ. Выполненный в изящном металлическом корпусе и обеспечивающий высокую скорость обмена данными благодаря технологии NVMe новинка позволяет домашним и офисным пользователям хранить, использовать и защищать важный для них контент.Используя новый твердотельный накопитель My Passport, создатели высококачественного контента смогут перемещать и редактировать его со скоростью, почти в два раза превышающей предыдущую версию устройства, освобождая время для выполнения других задач. С помощью нового устройства профессионалы смогут надежно хранить свои данные в любых условиях — используя ноутбук или стационарный компьютер, работая дома, в офисе или в дороге.Твердотельный накопитель My Passport от WD был разработан с нуля для обеспечения надежной производительности с добавлением крупинки роскоши как во внешний вид, так и во внутреннее устройство. Рельефный металлический дизайн объединяет в себе стиль и надежность. Накопитель приятно лежит в руке и удобно помещается в сумку или карман, благодаря этому контент всегда будет под рукой. Модель представлена в нескольких цветах, включая серый, синий, красный и золотой. Пользователи смогут выбрать то оформление, которое лучше всего отражает их индивидуальность и стиль.SSD-накопитель My Passport поставляется с пятилетней ограниченной гарантией и доступен для заказа в объемах 500 ГБ и 1 ТБ в сером цвете по всему миру в отдельных интернет-магазинах и рознице, дополнительные цвета и объемы появятся позже в этом году. О старте продаж в России объявят позднее.