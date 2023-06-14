Western Digital поймали на хитрости: компания вынуждает покупать новые накопители
Александр Кузнецов —
Издание Ars Technica обратило внимание на жалобы, поступающие от обладателей жёстких дисков производства Western Digital. Накопители определённых моделей близко к истечению гарантии показывают в специальном ПО уведомление о необходимости замены.
Пользователи считают, что тем самым Western Digital пытается подтолкнуть их к покупке новых накопителей, тогда как на самом деле можно обойтись без этого. Некоторые люди начинают нервничать: они считают, что производителю виднее, когда ломаются выпущенные им устройства, а это значит, что нужно срочно спасать ценные данные и переносить их на новый накопитель.
Предупреждение появляется у жёстких дисков с поддержкой технологии WDDA, а это некоторые модели серий WD Red Pro, WD Red Plus и WD Purple, которые Western Digital продвигает в качестве решения для NAS-хранилищ, серверов и систем видеонаблюдения. Эксперты считают, что такие накопители должны без проблем проработать гораздо более длительный срок, нежели три года, которые отводит им производитель, а следовательно, пользователей не стоит принуждать к покупке новых жёстких дисков.
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