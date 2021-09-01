Объем : усовершенствованный принцип работы диска — более продвинутые алгоритмы микрокода позволяют воспользоваться всеми преимуществами использования расширенных метаданных, которые перенесены с пластин в область iNAND, и получить больше дорожек на дюйм (TPI), что, в свою очередь, увеличивает плотность записи.

: усовершенствованный принцип работы диска — более продвинутые алгоритмы микрокода позволяют воспользоваться всеми преимуществами использования расширенных метаданных, которые перенесены с пластин в область iNAND, и получить больше дорожек на дюйм (TPI), что, в свою очередь, увеличивает плотность записи. Производительность : улучшение времени отклика за счет глубокой и проприетарной оптимизации микрокода диска с упором на уменьшение количества обновлений из-за наводок между соседними дорожками (adjacent track interference или ATI) и на снижение потребности в очистке кэша записи в режиме с кэшированием записи.

: улучшение времени отклика за счет глубокой и проприетарной оптимизации микрокода диска с упором на уменьшение количества обновлений из-за наводок между соседними дорожками (adjacent track interference или ATI) и на снижение потребности в очистке кэша записи в режиме с кэшированием записи. Надежность: пользователи могут всецело положиться на надежность накопителя, так как уникальные мощности Western Digital выстроены на принципе вертикальной интеграции поставок, проектирования, разработки, тестирования и квалификации дисков для повышения отказоустойчивости, а применение технологии OptiNAND в случае аварийного отключения питания (emergency power off или EPO) позволяет удерживать в 50 раз больше пользовательских данных по сравнению с традиционными жесткими дисками.







Western Digital представила новую дисковую архитектуру, улучшенную благодаря использованию флеш-памяти. Компания разработала новую архитектуру хранения с технологией OptiNAND, которая оптимизирует работу HDD-накопителей при помощи встроенной флеш-памяти iNAND. Решение позволяет таким клиентам, как поставщики гипермасштабируемых облачных решений, услуг видеонаблюдения, сетевых систем хранения данных и других продуктов, справиться со стремительным ростом объемов создаваемых данных за счет обеспечения емкости, производительности и надежности, которые необходимы для хранения огромных массивов данных.Благодаря таким технологиям, как механизм трехсегментного актуатора (TSA) и HelioSeal, первые выполненные на новой дисковой архитектуре устройства будут обеспечивать объем записи на одну пластину — 2,2 ТБ. Western Digital передала ограниченному числу клиентам несколько экземпляров усовершенствованных накопителей на 20 ТБ с девятью пластинами, поддержкой технологий ePMR и OptiNAND.В отличие от гибридных дисков, в которых флеш используется для хранения пользовательских данных, новая архитектура представляет собой новый метод в хранении. Она основана на ином принципе работы, позволяющем улучшить многие показатели производительности хранилища. Благодаря использованию вертикально интегрированной памяти iNAND в HDD-накопителях, оптимизации алгоритмов работы контроллера и применению систем на кристалле (SoC) диски Western Digital с технологией OptiNAND характеризуются увеличенной емкостью, а также более высокой производительностью и надежностью. Основные характеристики:Новая дисковая архитектура с встроенной флеш-памятью для хранения мета данных (технология OptiNAND) будет использоваться для всех дисков и платформ хранения, входящих в портфель компании. Ближе к концу этого года компания начнет анонсировать продукты из разных направлений.