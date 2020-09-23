Western Digital объявила сегодня о расширении модельного ряда решений для хранения данных WD Purple. Теперь в его состав входит: HDD-накопитель для систем наблюдения с самой большой емкостью в отрасли (18 ТБ), который может использоваться для сохранения сигнала, полученного с оборудования записи цифрового видео (DVR), сетевых видеорегистраторов (NVR) и устройств для аналитики видео, а также карта microSD WD Purple SC QD101 на 1 ТБ для камер с элементами ИИ. Устанавливая новую планку приложениям для видеонаблюдения на фоне более широкого использования в отрасли глубинного обучения и аналитики, все диски WD Purple оптимизированы для снижения коэффициента потери кадров и пикселизации, за счет чего повышается производительность воспроизведения видеоинформации и качество стриминга в условиях круглосуточных рабочих нагрузок – от входа видео до резервного копирования и долгосрочного хранения.
Все участники бизнеса – от компаний, занимающихся коммерческой недвижимостью, до муниципалитетов – ускоренными темпами внедряют элементы ИИ и глубинного обучения в процессы автоматизации и повышения эффективности, нацеленные на создание в будущем более безопасной и привлекательной рабочей среды для сотрудников, клиентов и местных сообществ. Для обеспечения точной работы алгоритмов глубинного обучения данные, сгенерированные экосистемами IoT и периферийными устройствами и служащие основным топливом для таких алгоритмов, должны поступать в высоком разрешении, что влечет за собой необходимость хранить информацию непосредственно на камерах и сетевых видеорегистраторах.
В опубликованном в июле 2020 года отчете «Видеонаблюдение и умная аналитика» (Video Surveillance & Analytics Intelligence Service) исследовательская компания Omdia указывает, что за следующие 5 лет (2019-2024 гг.) совокупные темпы годового роста отгрузки камер со встроенными алгоритмами ИИ и сетевых видеорегистраторов с аналитикой глубинного обучения составят 67% и 37% соответственно. Одновременно с этим, рост сегмента устройств для аналитики видео составит 43%. Более того, в выполненном по заказу Western Digital обзоре североамериканского рынка интеграторов систем безопасности за 2020 год указывается, что 76% участников отмечают стабильное увеличение роли аналитики видео и ИИ в развертываемых ими системах.
Не только оборудование
Выполненная Western Digital оптимизация микрокода HDD-накопителей и средств управления данными в дисках линейки WD Purple играют решающую роль в повышении системной производительности и улучшении управления устройствами в любых решениях для видеонаблюдения с элементами ИИ. Такая комбинация позволяет повысить производительность, надежность, долговечность и оперативную эффективность в целом, а также снизить общую стоимость владения (TCO). Поддерживая широкий набор технологий для захвата и стриминга видео, примененная в HDD-накопителях WD Purple фирменная технология AllFrame от Western Digital помогает предупредить потерю данных и с легкостью управлять исходящим потоком данных. Western Digital Device Analytics – это программное решение для HDD-накопителей Western Digital, с помощью которого пользователи могут не только посмотреть данные о мониторинге и анализе состояния диска, помогающие выявить проблемы с винчестерами, но и получить инструкции по их заблаговременному устранению до того, как ситуация станет критичной.
HDD-накопитель WD Purple на 18 ТБ
Новый HDD-накопитель WD Purple на 18 ТБ разработан для сетевых видеорегистраторов, устройств для аналитики видео и оборудования с графическими процессорами (GPU), используемого как в режиме реального времени, так и для пост-аналитики. С объемом на 28% больше, чем у предыдущего поколения, новый диск на 18 ТБ может применяться для хранения видеоматериалов, эталонных изображений и метаданных на первичных устройствах захвата видео, повышая эффективность использования ИИ. Диски WD Purple от 8 до 18 ТБ оборудованы технологией ИИ AllFrame, которая поддерживает запись с 64-х HD-камер, а также 32 дополнительных потока для аналитики глубинного обучения.
Карта microSD WD Purple SC QD101 на 1 ТБ
Карта microSD WD Purple на 1 ТБ разработана для камер с элементами ИИ, камер видеонаблюдения и устройств первичного захвата видео, выполняющих функции по основному хранению данных или их резервному копированию. Она выполнена на базе технологии 96-слойной флеш-памяти 3D NAND от Western Digital, обладает повышенной долговечностью (до 500 циклов P/E), и поставляется в объемах 1 ТБ, 512 ГБ, 256 ГБ, 128 ГБ, 64 ГБ и 32 ГБ. Усиленное и долговечное исполнение означает, что карта microSD WD Purple является погодо- и влагоустойчивой и работает в диапазоне температур от -25° до 85°C. Если камера, в которую вставлена карта, поддерживает реализованную в самой карте функцию индикации состояния, установщики и интеграторы могут оценить ее оставшийся ресурс службы и в случае необходимости превентивно провести обслуживание. О доступности новых продуктов в России производитель обещает сообщить позднее.
Специализированные предложения от Western Digital
Western Digital в очередной раз расширяет свою линейку предложений HDD- и SSD-накопителей, специально адаптированных под нужды различных игроков рынка, добавляя в нее модельный ряд WD Purple. В него входят новые HDD-накопители WD Red Pro на 16 и 18 ТБ для сетевых систем хранения данных (NAS) с МСП (SMB); корпоративные HDD-накопители WD Gold на 16 и 18 ТБ, SSD-накопители WD Gold с поддержкой NVMe WD Gold; решения WD Black для удовлетворения самых экстремальных потребностей геймеров; а также SSD-накопители WD Blue и WD Green для непревзойденной работы вычислительных систем. Данные решения доступны для заказа у дистрибьюторов Western Digital, в розничных магазинах, интернет-магазинах, у посредников, системных интеграторов и в магазине Western Digital.
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На 10Тб 340$