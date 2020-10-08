





Western Digital представила сегодня три новых и готовящихся к выпуску продукта для хранения данных из модельного ряда WD_BLACK. Речь идет о первом для компании твердотельном (SSD) накопителе с поддержкой NVMe и технологией PCIe Gen4 нового поколения, плате расширения PCIe Gen3 x8 с возможностью настройки в качестве загрузочного диска и игровой док-станции, оснащенной NVMe SSD-накопителем и подключаемой через интерфейс Thunderbolt 3. Каждая из новинок предлагается с опцией яркой RGB-подсветки.Этот PCIe Gen4 диск обеспечивает высокую скорость чтения и записи до 7000/5300 Мбайт/с (модель на 1 ТБ). Оборудованный контроллером WD_BLACK G2 и оптимизированный для топового и высокоинтенсивного игрового процесса (но не предназначенный для использования в сетевых системах хранения данных (NAS) и в серверах) NVMe SSD-накопитель WD_BLACK SN850 поможет игрокам получить от своего ПК максимальную производительность. Устройство позволяет сократить время загрузки игр и передает файлы быстрее своего предшественника, используя новую технологию кэширования.Помимо высокой производительности NVMe SSD-накопитель WD_BLACK SN850 также обеспечивает еще меньшую глубину очереди по сравнению с предыдущим поколением, давая возможность и игрокам, и обычным пользователям оценить более плавную загрузку приложений. Также имеется возможность выбрать модификацию радиатора с RGB-подсветкой, который помогает уменьшить количество пропусков тактов (троттлинга) из-за избыточного нагрева устройства. Модель SSD-накопителя WD_BLACK SN850 с поддержкой NVMe без радиатора будет доступна с объемами 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, цены начинаются с 149,99 долларов.Эта plug-and-play плата расширения с возможностью настройки в качестве загрузочного диска подойдет для игроков, которые хотят получить производительность следующего поколения на своем текущем железе. Она создана на базе технологии PCIe Gen3 x8. Два встроенных SSD-накопителя на RAID 0 и технология PCIe Gen3 x8 обеспечивают скорость чтения до 6500 Мбайт/с и скорость записи до 4100 Мбайт/с1 (модели на 2 ТБ и 4 ТБ).Настраиваемая RGB-подсветка (только для Windows) украсит оборудование, а встроенный радиатор поможет бороться с пропуском тактов из-за перегрева и поддержит пиковую производительность. Плата расширения WD_BLACK AN1500 с NVMe SSD-накопителем доступна с объемами 1, 2 и 4 ТБ, цены начинаются от 299,99 долларов.Эта компактная высокопроизводительная игровая док-станция с SSD-накопителем и дизайнерским радиатором преобразует оборудованный портом Thunderbolt 3 ноутбук в самостоятельную и игровую машину. Данное решение оптимально подойдет для геймеров, которые хотят модернизировать свой сетап. Подключаемая к ноутбуку через один шнур Thunderbolt 3 док-станция дает высокий прирост скорости благодаря технологии NVMe, больше дисковой емкости под игры и несколько портов для аксессуаров. WD_BLACK D50 с NVMe SSD-накопителем дополняется настраиваемой RGB-подсветкой с управлением через утилиту WD_BLACK Dashboard (только для Windows). Устройство будет доступно с объемом 1 ТБ, цены начинаются от 499,99 долларов. В модельный ряд также входит модификация игровой док-станции WD_BLACK D50 без SSD-накопителя стоимостью 319,99 долларов.О доступности новинок в России производитель обещал сообщить позднее.